Imagen del empresario José Jainaga. EP

La Audiencia Nacional investiga al presidente de Sidenor por contrabando con una empresa de armas israelí

El juez imputa dos delitos a José Antonio Jainaga y dos directivos de la multinacional por vender acero a la compañía hebrea IMSI para fabricar armamento saltándose los controles administrativos

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:38

Comenta

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o ... de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos por la venta de partidas de acero a la compañía Israel Miliry Industries (IMSI). Un intercambio comercial «con pleno conocimiento» de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la producción de armamento con destino a la ofensiva militar de Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

