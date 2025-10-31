Amazon plantea un ERE para despedir 1.200 trabajadores en España

Amazon anunció 14.000 despidos esta semana a nivel mundial y ahora el recorte se empieza a concretar por países. En España se ha puesto ... en marcha un proceso de despido colectivo (ERE) que afectará a unas 1.200 personas, según adelantó Europa Press y ha confirmado este periódico de fuentes conocedoras del proceso. Las salidas afectarán a la plantilla de Amazon Digital Spain y Amazon Spain Service, cuyas oficinas se ubican en Madrid y Barcelona.

La multinacional estadounidense cuenta con unos 28.000 trabajadores en España, por lo que este ajuste afecta al 4,3% del total de la plantilla. En principio las salidas se darán solo en las oficinas corporativas de Madrid y Barcelona y esta medida, según informan las mismas fuentes, no tendría impacto en las operaciones de la multinacional a nivel nacional ni en otras ciudades españolas. El despido masivo a nivel mundial anunciado por Amazon hace unos días también se enmarca dentro de la plantilla corporativa, es decir, sobre aquellos trabajadores que desempeñan labores administrativas y de oficina, que a nivel global suman unas 350.000 personas.

Este ajuste pretende mantener «una estructura ágil y adecuada, reduciendo la burocracia, eliminando capas y redireccionando recursos para garantizar la inversión en grandes apuestas de la empresa para responder a las necesidades actuales y futuras de los clientes», explicó en un comunicado Beth Galetti, vicepresidenta de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon.

Un modelo «de vergüenza»

Al darse a conocer la noticia, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, denunció que una empresa con «beneficios millonarios deje tirados a sus trabajadores»: «Es un modelo de la vergüenza», indicó la ministra, que argumentó que «el milagro de Amazon es Jeff Bezos al servicio de Trump, no pagar impuestos, destruir el pequeño comercio y maltratar a sus trabajadores».

Y es que el anuncio de los recortes de plantilla coincide en el tiempo con la presentación de resultados del tercer trimestre, un periodo en el que la multinacional logró un beneficio neto de 18.200 millones de euros, lo que representa una mejora del 38% respecto del resultado anotado por la multinacional entre julio y septiembre del año pasado.