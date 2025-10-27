Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fotografía de archivo del 29 de julio de 2025 que muestra el exterior de un almacén de reparto de Amazon. EFE

Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados corporativos en su mayor recorte desde 2022

La medida busca reducir gastos y corregir el exceso de contrataciones durante la pandemia; los despidos comenzarán este martes y afectarán a varios departamentos

C. P. S.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:20

Amazon tiene previsto eliminar hasta 30.000 puestos de trabajo corporativos a partir de este martes, en un nuevo esfuerzo por ajustar sus gastos y ... compensar la sobrecontratación registrada durante el auge de la pandemia, según informaron tres personas familiarizadas con el plan.

