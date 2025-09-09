Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Amancio Ortega, en A Coruña, en 2022 EFE

Amancio Ortega compra un hotel de cuatro estrellas a Minor en Ámsterdam

También adquiere un centro logístico en la ciudad de Hoofddorp (Países Bajos)

EP

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:24

Amancio Ortega, a través su brazo inversor Pontegadea, ha comprado el hotel de cuatro estrellas Avani Museum Quarter Amsterdam a Minor, antigua NH Hoteles, por ... valor de 85 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.

