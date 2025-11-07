Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El magnate Elon Musk, en el aeropuerto de Morristown (New Jersey) para un acto promocional. AFP

Los accionistas de Tesla pagarán hasta 878.000 millones de dólares a Elon Musk la próxima década

El magnate tecnológico y fundador de la firma automovilística logra un respaldo del 75% en la votación de la junta a su subida de sueldo y también a un plan que incluye expandir los robotaxis y vender robots humanoides

R. C.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

El fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, obtuvo una rotunda victoria este jueves cuando los accionistas aprobaron un paquete salarial de hasta 878 ... 000 millones de dólares (unos 760.200 millones de euros al cambio actual) durante la próxima década, respaldando así su visión de convertir al fabricante de vehículos eléctricos en un gigante de la inteligencia artificial y la robótica. Tras conocerse la noticia, las acciones de la firma automovilística subieron un 1 % en las operaciones fuera de horario. La propuesta fue aprobada con más del 75 % de los votos a favor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  7. 7 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  8. 8 Plaza de la Constitución años sesenta, cambio de imagen
  9. 9 Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los accionistas de Tesla pagarán hasta 878.000 millones de dólares a Elon Musk la próxima década

Los accionistas de Tesla pagarán hasta 878.000 millones de dólares a Elon Musk la próxima década