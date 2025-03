«Abordamos la jornada de formación desde nuestro enfoque del aprendizaje experiencial»

SUR Málaga Miércoles, 26 de marzo 2025, 12:38 | Actualizado 13:35h. Compartir

Universidad Europea se suma a TalentLab como centro formador. ¿Con qué expectativas afrontáis vuestra participación?

Para la Universidad Europea de Andalucía, es nuestra primera participación en TalentLab, y nos hace especial ilusión poder colaborar en este proyecto para la identificación, reconocimiento y puesta en valor del talento de los jóvenes malagueños. Además, considero vital en este proyecto que las empresas ubicadas en Málaga conozcan, de primera mano, a los candidatos que mejor se ajusten a su cultura organizacional para formar parte de sus equipos.

Para nosotros, también es importante que, en el contexto malagueño y andaluz, se conozca nuestra forma de entender la formación. Queremos mostrar el modelo académico que desarrollamos en la Universidad Europea de Andalucía, que es compartido con otras universidades de nuestro grupo, y que tantos reconocimientos internacionales ha recibido.

Por primera vez, la formación en TalentLab se realizará a través de la colaboración entre diversos centros formadores. ¿Qué os parece este planteamiento?

Considero que es un acierto de TalentLab contar con propuestas formativas de diferentes instituciones educativas. Incluir distintas visiones de la formación, enriquece el proceso y el propio aprendizaje de sus participantes.

Cada una de las instituciones participantes, tendremos la oportunidad de mostrar nuestra forma de entender la formación. Por ejemplo, nuestra universidad, la Universidad Europea de Andalucía, proponemos un modelo educativo que persigue un perfil de nuestros egresados, centrado en cuatro dimensiones: intelectual, profesional, internacional y ético-social.

¿Cómo enfocareis vuestra jornada de formación en TalentLab? ¿Qué materias y skills esperáis abordar?

En la jornada de formación en TalentLab, tenemos previsto colaborar con la realización de una conferencia y un Workshop.

En nuestra conferencia queremos compartir con los participantes de TalentLab, algunos ejemplos que, desde el deporte de Alto Rendimiento, pueden transferirse al entorno de las organizaciones. Nuestra intención es identificar algunas de las estrategias utilizadas por deportistas y equipos de alto nivel para abordar situaciones de cambio constante y como han sabido adaptarse a ellas para lograr superarlas, siendo más eficientes y alcanzar el éxito deportivo. Es sorprendente, observar cómo estas situaciones del deporte de alto rendimiento son perfectamente aplicables al contexto empresarial.

En este caso del Workshop, proponemos un taller en el que los participantes del TalentLab, realicen una dinámica en el que, por grupos, tengan que superar un reto. Para resolver adecuadamente la dinámica, los participantes tendrán que poner en marcha varias de las competencias trasversales esenciales en el mundo organizacional. Será necesaria la colaboración entre los miembros de los equipos, establecer afectivos canales de comunicación, dotes de liderazgo, mostrar estrategias creativas para la resolución del desafío, gestionando el tiempo disponible para ello.

En definitiva, abordamos la jornada de formación desde nuestro enfoque del aprendizaje experiencial para que todos los participantes puedan mostrar sus habilidades y reflexionar sobre ellas.

¿Qué papel consideráis que juega la formación en la búsqueda y fomento del talento joven?

La formación es un factor clave en la búsqueda y fomento del talento en los jóvenes. Debemos tener en cuenta que estamos en una época en constante evolución, donde las demandas del mercado laboral cambian vertiginosamente. Por este motivo, la educación considero que es la única herramienta fiable y eficaz para preparar a los jóvenes en su adaptación y les permite posicionarse con ventaja ante los retos que se les presentan.

La formación proporciona no sólo los conocimientos técnicos en las diferentes áreas de conocimiento sino la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para desarrollar su profesión. No obstante, en mi opinión, debemos destacar el papel que juega el desarrollo de habilidades transversales como, por ejemplo, la Capacidad de Análisis, la Comunicación, la Flexibilidad, la Facilidad para el establecimiento de Relaciones, la Creatividad, el Enfoque emprendedor, la Responsabilidad y el compromiso, la Confianza y seguridad en uno mismo, el Autocontrol y la estabilidad emocional, entre otras.

Estas habilidades, que también se trabajan en TalentLab, junto con las competencias digitales, son esenciales para lograr perfiles de profesionales flexibles, que les permitirán adaptarse a los entornos laborales cada vez más dinámicos y digitales.

No obstante, la formación de nuestros jóvenes no solo debe centrarse en la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias, sino que también debe abordar la adquisición de valores y principios de la ética profesional. Las entidades educativas, debemos dedicar esfuerzos para que los jóvenes no solo sean buenos profesionales, sino también ciudadanos responsables.

Recientemente los rankings de Shanghái y THE, y el rating QS reconocieron la labor académica de la Universidad Europea, destacándola entre las mejores de España en calidad y empleabilidad. ¿Cuáles son las claves de vuestro éxito como proyecto educativo?

El proyecto educativo de la Universidad Europea se fundamenta en un modelo académico que consigue dotar al estudiante de una experiencia única centrada en el aprendizaje experiencial. Nuestro modelo académico, se traslada al aula a través de seis pilares educativos, claramente identificables: Entornos simulados, Prácticas profesionales, Currículum integrado, Educación transdisciplinar, Inquietud investigadora y Compromiso social, ética y medioambientalmente.

Los Entornos simulados, donde el aprendizaje tiene lugar en entornos seguros, con diferentes niveles de complejidad y fidelidad, buscamos el máximo acercamiento al mundo real, utilizando diferentes metodologías como la Simulación (con actores), Challenge Based Learning (Aprendizaje Basado en Desafíos), Problem-Based Learning (Aprendizaje Basado en Problemas), gamificación, etc. Estos entornos ayudan al estudiante a ganar confianza y seguridad para mejorar su desempeño en entornos profesionales.

La realización de Prácticas profesionales permite que la formación se adapte a la realidad laboral, garantizando una perfecta conexión con el mundo profesional desde el inicio de los estudios.

Nuestro Currículum integrado permite lograr un aprendizaje en el que el estudiante integra e interrelaciona conocimientos y competencias, permitiendo un enfoque más allá de la asignatura, acercándose a la realidad del mundo profesional.

La Educación transdisciplinar, basada en un enfoque 360º, permite que nuestros estudiantes aprendan a trabajar en equipo, relacionándose con otras profesiones, clientes, pacientes, empresas, etc., que los prepara para la realidad de las profesiones, donde la colaboración interprofesional se convierte en un valor esencial.

La Inquietud investigadora desarrolla en el estudiante la capacidad para la indagación continua y el pensamiento crítico, fomentando, además, el emprendimiento, la innovación y la creatividad.

Además, los egresados de la Universidad Europea son personas comprometidas social, ética y medioambientalmente. No solo reciben una excelente formación académica que les prepara para ser los mejores profesionales, sino que contribuye a formar a ciudadanos globales y socialmente responsables.

Universidad Europea mantiene un interés constante por la ciencia y la tecnología, con eventos como el SciTech Day, que celebra estos días su cuarta edición. ¿Qué retos plantea la tecnología actualmente a nivel académico?

Desde hace años, la tecnología ha transformado la manera de concebir la educación, ofreciendo nuevas oportunidades y formas de abordar el aprendizaje. Los cambios tecnológicos suponen ciertos ajustes no solo a nivel social global sino también en el propio contexto educativo.

Las universidades, debemos adelantarnos a los cambios que supone un mundo cada vez más digitalizado para integrar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el profesorado de la Universidad Europea de Andalucía es un docente que domina las herramientas digitales y está en constante aprendizaje digital gracias a nuestro programa de formación, que persigue el objetivo de integrar metodologías innovadoras de enseñanza en su labor docente

El desarrollo de la tecnología en la educación también permite la personalización del aprendizaje, pudiéndolo ajustar a diferentes ritmos y necesidades de diferentes perfiles de estudiantes, sin descuidar la calidad académica y el logro de los objetivos educativos planteados. Para la Universidad Europea de Andalucía, es fundamental que nuestros estudiantes reciban el apoyo necesario para facilitar su desarrollo y la tecnología es un agente facilitador en este proceso.

A nivel académico, la personalización del aprendizaje es otro reto interesante. Las herramientas tecnológicas permiten una educación más personalizada, adaptada al ritmo y las necesidades de cada estudiante, pero esto también implica un desafío en términos de cómo gestionar y utilizar la tecnología de manera efectiva para asegurar que todos los estudiantes reciban el apoyo necesario.