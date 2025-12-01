Vithas Xanit participa en la creación de un decálogo ético sobre el uso de IA
SUR
Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00
El Dr. Francisco Miralles Linares, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vithas Xanit Internacional, ha participado como ponente en el X Congreso Nacional ... de Deontología y Ética Médica. Además, ha formado parte del comité científico responsable de la elaboración de la 'Declaración de Jaén sobre la Medicina 5.0', un documento que establece las bases éticas para el uso de tecnologías emergentes en el ámbito sanitario y que ha sido publicado en la revista científica Actualidad Médica.
Según detalla el doctor, se trata de un conjunto de principios que no solo orienta el uso clínico de herramientas digitales, sino que también protege los derechos fundamentales de los pacientes en un entorno cada vez más automatizado.
