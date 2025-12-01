Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
VITHAS

Vithas Xanit participa en la creación de un decálogo ético sobre el uso de IA

SUR

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Dr. Francisco Miralles Linares, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vithas Xanit Internacional, ha participado como ponente en el X Congreso Nacional ... de Deontología y Ética Médica. Además, ha formado parte del comité científico responsable de la elaboración de la 'Declaración de Jaén sobre la Medicina 5.0', un documento que establece las bases éticas para el uso de tecnologías emergentes en el ámbito sanitario y que ha sido publicado en la revista científica Actualidad Médica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  4. 4 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  9. 9

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  10. 10 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vithas Xanit participa en la creación de un decálogo ético sobre el uso de IA

Vithas Xanit participa en la creación de un decálogo ético sobre el uso de IA