A Mercadoria, el outlet de vajillas que conquista Málaga por su variedad
Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00
www.amercadoria.com
A Mercadoria se posiciona como el outlet especializado en vajillas y artículos de mesa de referencia en Málaga, ofreciendo a los Malagueños ... una alternativa atractiva para equipar hogares y negocios con piezas de diseño a precios reducidos. Ubicado en una zona de fácil acceso, el establecimiento cuenta con un amplio catálogo de vajillas, cristalería y
complementos de marcas reconocidas, con descuentos permanentes y colecciones difíciles de encontrar en comercios tradicionales.
Dirigido tanto a particulares como a profesionales de la hostelería y la decoración, A Mercadoria destaca por su asesoramiento personalizado y la constante renovación de productos, lo que garantiza variedad y exclusividad en cada visita.
