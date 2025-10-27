Málaga se convierte en epicentro del softball en Andalucía

El pasado domingo 12 de octubre se dio el pistoletazo de salida a la Serie Regular de la temporada 2025-2026 de Softball de Málaga, ... organizada por el Club Deportivo Social Estrella Latina. Congregó a un gran número de asistentes entre jugadores, familiares y aficionados. La cita terminó con la victoria del Club Estrella Latina de Málaga, que se impuso en el primer encuentro de la temporada, marcando el inicio de esta competición. Esta quinta edición consolida un campeonato que aglutina a más de 270 jugadores de Primera División. Los encuentros se disputan en seis terrenos de juego con sedes como San Pedro de Alcántara, Marbella, la Universidad Laboral de Málaga o Teatinos, convirtiendo a la provincia de Málaga en epicentro del sóftbol andaluz durante los próximos meses.

Eduard Liriano, presidente de la liga, destacó el crecimiento sostenido del torneo: «Esta competición ya es parte del calendario deportivo de Málaga. Cada año sumamos más jugadores, más equipos, más campos y más afición. El softball está ganando fuerza como deporte comunitario, integrador y competitivo en nuestra provincia».

Una liga diversa y competitiva

La nómina de participantes refleja la amplitud y el tejido del softball malagueño: Marlins de Marbella; Estrella Latina de Málaga; Softball Águilas Mijas; Gigantes de Marbella; Club Braves de Málaga; Los Ángeles de la Línea; Marbella Baseball Club; VeneMalaga Softball; Tigres VZLA Marbella; Los Ángeles de Málaga; Mets de America; Yankees de Málaga; y Astros de Marbella. Esta pluralidad de equipos y estilos de juego promete encuentros intensos.

La liga cuenta con una importante participación de jugadores internacionales afincados en nuestra provincia. Procedentes de países con tradición en el softball, como Cuba, Nicaragua, Colombia, Venezuela, República Dominicana y Japón, estos deportistas elevan el nivel técnico de la competición y aportan diversidad táctica y cultural. Esa mezcla de orígenes transforma cada partido en un cruce de estilos y experiencias que favorece el aprendizaje mutuo y la convivencia.

El softball en Málaga no se limita a la competencia. Su crecimiento se apoya en una estructura comunitaria formada por clubes, entrenadores, árbitros y un voluntariado comprometido que impulsa la promoción en escuelas y eventos locales. En cada jornada se percibe la convivencia entre generaciones y la posibilidad de que el deporte sirva como puente entre comunidades diversas.

Organizadores y técnicos subrayan el papel formativo de la competición. La Serie Regular funciona como escaparate para el talento local y como espacio de práctica continua que ayuda a mejorar la preparación física, tácticas de equipo y la experiencia competitiva de los jugadores. La presencia de entrenadores con experiencia internacional y de técnicos locales que han trabajado en la promoción del deporte refuerza la profesionalización paulatina del circuito. La temporada que comienza combina tradición y renovación: equipos consolidados y nuevos proyectos que buscan abrirse paso. La diversidad de participantes, el aumento de sedes y la creciente afluencia de público anticipan una campaña intensa y de plena consolidación.