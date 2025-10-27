Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El pasado domingo 12 de octubre comenzó la Serie Regular de la temporada 2025-2026.
Málaga se convierte en epicentro del softball en Andalucía

La quinta edición de la Serie Regular 2025-2026 confirma una expansión sostenida de este deporte: más clubes, mayor número de jugadores y una red de sedes que sitúan a la provincia como referencia regional

SUR

Málaga.

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

El pasado domingo 12 de octubre se dio el pistoletazo de salida a la Serie Regular de la temporada 2025-2026 de Softball de Málaga, ... organizada por el Club Deportivo Social Estrella Latina. Congregó a un gran número de asistentes entre jugadores, familiares y aficionados. La cita terminó con la victoria del Club Estrella Latina de Málaga, que se impuso en el primer encuentro de la temporada, marcando el inicio de esta competición. Esta quinta edición consolida un campeonato que aglutina a más de 270 jugadores de Primera División. Los encuentros se disputan en seis terrenos de juego con sedes como San Pedro de Alcántara, Marbella, la Universidad Laboral de Málaga o Teatinos, convirtiendo a la provincia de Málaga en epicentro del sóftbol andaluz durante los próximos meses.

