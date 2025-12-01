Koni Motor presenta en exclusiva en Málaga el nuevo Mazda CX-5
Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00
Koni Motor, concesionario oficial Mazda en Málaga y Marbella, ha presentado esta semana en riguroso estreno al público malagueño el nuevo Mazda CX-5. La ... presentación tuvo lugar en su concesionario en la capital (Avda. de Velázquez, 309), en un exclusivo showroom que contó con la asistencia de clientes, colaboradores, prensa e invitados especiales. Una jornada de perfil solidario para descubrir un modelo que supone un nuevo ejemplo de la innovación automovilística por la que apuesta la casa japonesa.
Así, Koni Motor ha ofrecido a sus clientes la posibilidad de conocer en vivo el nuevo Mazda CX-5, que estuvodisponible en primicia sólo durante la jornada del 27 de noviembre. Una oportunidad única para descubrir un nuevo vehículo llamado a revolucionar la movilidad familiar.
