Fernando Tormo, nuevo director gerente de Vithas Málaga

El Grupo Hospitalario Vithas ha nombrado a Fernando Tormo Flores como nuevo director gerente del Hospital Vithas Málaga, y de su red de centros médicos ... presentes tanto en la capital como en la provincia malagueña.

Con esta incorporación, Vithas Málaga refuerza su compromiso con la excelencia en la gestión hospitalaria y la calidad asistencial, apostando por un profesional con una destacada experiencia en el sector sanitario tanto en nuestro país como fuera de él.

Fernando Tormo cuenta con una destacada experiencia en la dirección y gestión de centros hospitalarios, tanto dentro como fuera de nuestro país. Su trayectoria profesional se ha centrado en impulsar la estrategia y las operaciones para ofrecer una atención médica de primer nivel, siempre con el paciente en el centro de todas las decisiones y desde roles de dirección ejecutiva y subdirección gerencial.

En el ámbito académico, el nuevo director gerente de Vithas Málaga cuenta con una sólida formación, incluyendo un Master of Business Administration (MBA) del IE Business School con énfasis en finanzas, que le proporciona una base analítica y de control de costes fundamental para la maximización de resultados.

Además, ha cursado un Accelerated Certificate Program en Business Administration en UC Irvine, un Master en Desarrollo Profesional en la Universidad de Alcalá, y un Grado en Business Administration por la Universidad Europea, complementado con un Curso de Comercio Internacional en el Instituto de Estudios Cajasol. Esta formación integral refuerza su perfil como un líder estratégico y eficiente en la gestión hospitalaria.

«Afronto este nuevo reto con gran ilusión y compromiso agradeciendo, en primer lugar, la confianza que tanto nuestro director territorial, Jose María Baena, como nuestro director general, el Dr. Pedro Rico, han depositado en mi para mantener al Hospital Vithas Málaga como referente dentro de la sanidad privada malagueña», afirma Tormo.

Sobre Vithas

