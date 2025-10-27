COPTOAND lanza una campaña para visibilizar la terapia ocupacional
Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00
Con motivo del Día Mundial de la Terapia Ocupacional, que se celebra el 27 de octubre, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales ... de Andalucía (COPTOAND) ha lanzado una campaña institucional para visibilizar esta disciplina y reivindicar su papel en la recuperación de la autonomía personal
La campaña muestra las tareas cotidianas que una persona deja de poder hacer cuando pierde autonomía, y cómo la Terapia Ocupacional puede ayudarle a recuperarlas.
El lema elegido —'Terapia Ocupacional: autonomía, funcionalidad, integración'— resume el espíritu de una profesión que mejora la vida de personas, mayores, pacientes con secuelas o personas con diversidad funcional.
