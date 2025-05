BIC Euronova busca 10 empresas para acelerar

BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE lanzan la segunda edición ... del programa de aceleración Cibersecurity Ventures, de apoyo a startups y pymes innovadoras; tras el éxito de la primera edición celebrada en BIC Euronova a finales de 2024. Esta iniciativa busca fomentar el impulso de nuevas empresas, a través de un programa de aceleración y potenciar sus actividades innovadoras, al tiempo que refuerza la ciberseguridad en la población y mercado español.

El proceso de selección está abierto, comenzando el programa de formación y mentorización el próximo 9 de junio, con una duración de 10 semanas, a razón de dos jornadas a la semana de 4,5 horas en horario de mañana; desde junio a mediados de julio y reanudando las sesiones en septiembre. Además, las empresas contarán con una serie de horas de consultoría individualizada en temas legales/tributarios y de marketing digital, así como con el asesoramiento de un mentor experto.

i : BIC Euronova (consultoria@bic.es Telf: +34 951010504 -530)

Más información : BIC Euronova (consultoria@bic.es Telf: +34 951010504 -530)

Requisitos

Como requisitos, las empresas participantes deberán tener un vínculo con la ciberseguridad, bien porque sea su core business, desarrollando negocio en el ámbito de la ciberseguridad con productos o servicios innovadores; o bien porque por en su actividad sea algo clave para el negocio (venta online, etc.). Además, las empresas deberán estar ya constituidas y con una antigüedad no superior a 5 años con carácter general, y no superior a 7 años en el caso de empresas de biotecnología, energía, industriales y otros sectores estratégicos.