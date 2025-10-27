Arduán Formación se integra en metrodora education

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

www.arduanformacion.com

El grupo Arduán Formación, referente en Andalucía de la Formación Profesional Sanitaria, se integra en metrodora education, grupo educativo especializado en

salud, ... bienestar y deporte que cuenta con más de 21.000 alumnos, 600 empleados y 32 sociedades formativas en España.

Con esta alianza estratégica, refuerza su apuesta por la excelencia educativa, la innovación y la empleabilidad, consolidando así su liderazgo en la formación sanitaria del sur de España con 3 campus integrados en hospitales y clínicas de Sevilla y Málaga. Todos los titulados de Arduán Formación cumplen sus objetivos, continuando estudios universitarios, accediendo al mercado laboral o mejorando su puesto de trabajo actual gracias a su formación.

