AEBRAND presenta su nuevo estudio sobre el valor de la marca

Bajo el lema 'BrandPulse: Impulsando el valor estratégico de la marca', Málaga reunió a referentes del mundo empresarial y del branding en un encuentro que ... puso de manifiesto que las marcas son motor de transformación y desarrollo económico.

El evento se celebró en el emblemático Centre Pompidou Málaga y fue organizado por AEBRAND, FMRE, SODA y Squembri —socios y vocales de AEBRAND en Andalucía—, con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga. La apertura estuvo a cargo de Jaime Dolagaray, vicepresidente de AEBRAND, y Tamara Pirojkova, directora de marketing del FMRE, quienes destacaron la importancia de generar espacios de reflexión en torno a las marcas y su papel clave en el fortalecimiento del tejido empresarial español.

Tras la bienvenida, Carlos Mínguez, director de relaciones externas de GfK - An NIQ Company, presentó los resultados del VI Estudio sobre la Salud del Branding en España. El informe ofrece una radiografía actual del estado de la gestión de marca en el mercado español, basada en encuestas a 253 directivos de empresas de diversos sectores de actividad económica.

Según el estudio, para el 89% de las compañías la gestión de la marca es una prioridad estratégica en la construcción de una reputación corporativa sólida. Le siguen en importancia el posicionamiento (76%), la notoriedad (74%) y el propósito y la cultura de marca (67%).

Los resultados reflejan una creciente valoración de la marca como motor de crecimiento y competitividad. Los directivos destacan su capacidad para aportar estabilidad y certidumbre (91%), impulsar el negocio (88%) y fortalecer el sentimiento de pertenencia (87%).

Entre los principales retos, señalan aumentar la notoriedad (79%), alinear la estrategia de negocio y marca (63%) y construir una cultura de marca sólida (61%), prioridades que marcarán la agenda de los responsables de marca en los próximos meses.

En su intervención, Jesús Espino, coordinador general de comunicación del Ayuntamiento de Málaga, destacó cómo la ciudad ha consolidado una marca territorio reconocida nacional e internacionalmente. Subrayó que Málaga, como motor económico de primer orden en Andalucía y España, ha consolidado una identidad coherente y distintiva que genera empleo, fomenta la atracción de talento y potencia oportunidades y bienestar para la ciudadanía.

Posteriormente, Tamara Pirojkova, directora de marketing del FMRE, conversó con Óscar Santamaría, director de marketing de Iryo, la primera compañía privada española de alta velocidad. Santamaría explicó cómo Iryo está transformando la movilidad en España con una propuesta de valor basada en la flexibilidad, la sostenibilidad y la experiencia del cliente. Destacó, además, la importancia de construir una marca sólida y confiable que genere diferenciación y refuerce el posicionamiento de Iryo como referente en movilidad sostenible.

Moderado por Fernando del Valle, director gerente de Canal Málaga RTV, el coloquio abordó la transformación económica, social y cultural que ha experimentado la ciudad. Ignacio de la Vega, decano de Tecnología y Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Andalucía, destacó la estrecha colaboración entre la universidad y el tejido empresarial local para impulsar la formación práctica, potenciar la conexión con el entorno económico y fomentar tanto la retención como la atracción de talento. José Villalobos, brand manager de Cervezas Victoria, explicó cómo la marca ha sabido equilibrar tradición, sostenibilidad e innovación, combinando sus raíces malagueñas con una proyección nacional e internacional.

El encuentro concluyó con la conversación entre Jaime Dolagaray, vicepresidente de AEBRAND, y Laura del Moral, brand strategy en Moeve, quien compartió el proceso de reposicionamiento integral de la compañía. Para poner fin a la jornada, Dolagaray subrayó que la marca es hoy un activo estratégico clave para fortalecer las organizaciones y generar valor sostenible. Destacó también que Málaga se consolida como un ejemplo de cómo la identidad puede convertirse en estrategia y motor de desarrollo.