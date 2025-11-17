Vithas Xanit Internacional apuesta por la técnica EMTr
SUR
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
www.vithas.es
El Hospital Vithas Xanit Internacional pone en valor la Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva (EMTr), una técnica innovadora, no invasiva y eficaz, que ... se ha consolidado como alternativa terapéutica para los pacientes que sufren depresión resistente a fármacos, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), adicciones y otras patologías relacionadas con la salud mental. «Se estima que 1 de cada 8 personas en el mundo padece algún problema de salud mental, siendo la depresión y la ansiedad los más frecuentes», apunta la doctora Victoria Fernández Sánchez, de la Unidad de Neuromodulación, quien señala que «un 30 por ciento de los pacientes con depresión no responde de forma adecuada al tratamiento farmacológico».
