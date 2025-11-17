Tysec: atención al cliente 360º para garantizar la eficiencia de los sistemas

La capacidad de adaptación a las necesidades de sus clientes, y para evolucionar junto al mercado, han caracterizado la trayectoria empresarial de Tysec a lo ... largo de sus más de tres décadas de trayectoria. Fundada en 1994 por Rafael Castillo, en estos años ha pasado de sus humildes inicios como una pequeña empresa de instalaciones eléctricas al gran grupo empresarial que es en el presente. Hoy aportan un servicio integral a sus clientes, diseñando, ejecutando e implementando sistemas eficientes para industria, obra civil y edificación residencial, terciaria, comercial e industrial.

Actualmente, al frente de Tysec se encuentra la segunda generación: Cristina Castillo como directora financiera, y Sergio Úbeda como CEO, además de mantener la presencia de Rafael Castillo como presidente y socio fundador. Un nuevo organigrama surgido hace cuatro años, cuanto Tysec se constituyó como grupo empresarial. Una mayor capacidad operativa que les ha permitido dejar de ofrecer servicios como subcontrata, para abordar directamente con el cliente (desde administraciones públicas a promotores) grandes contratos de instalación de sistemas. «Para evitar la subcontratación, contamos con las clasificaciones del Estado necesarias para poder licitar contratos con las entidades públicas, a veces en solitario y otras en UTE», apunta el CEO de Tysec, cuya actividad empresarial ya se extiende por toda la comunidad andaluza y otras regiones como Ceuta.

La empresa Fundación 1994

Actividad Grupo empresarial especializado en diseñar, ejecutar e implementar sistemas eficientes para industria, obra civil y edificación residencial, terciaria, comercial e industrial.

Dirección Calle Sal Marina, 4 - 29006. Málaga.

Teléfono 952038972.

Web www.tysec.es

Mail tysec@tysec.es

Número de trabajadores 50-60.

Servicios Ingeniería obra civil y edificación, instalaciones multidisciplinares, mantenimiento integral residencial, terciario, comercial e industrial, e implementación de sistemas de gestión y automatización.

Departamentos Tysec organiza sus servicios en cuatro áreas: Ingeniería, Instalaciones, Automatización y control, y Mantenimiento.

«Aportamos un valor añadido a través de una estrategia de atención al cliente 360º: le ofrecemos asesoramiento y servicio en todas las fases de su proyecto», detalla Sergio Úbeda.

Cuatro departamentos para abordar todas las fases

Para implementar esta estrategia, han establecido dentro del grupo una estructura de cuatro departamentos. En primer lugar, un área de Ingeniería: «Nos permite desarrollar desde el inicio todos los proyectos para el cliente», recalca Sergio.

Otro departamento sería el de instalaciones, desarrollando de todo tipo: eléctricas, contra incendios, telecomunicaciones o control de la climatización, entre muchas otras. «Nuestra área de especialización se centra en ámbitos como las urbanizaciones o instalaciones industriales como fábricas o depuradoras, además del sector terciario: oficinas, hoteles, aparcamientos, etc.», detalla el CEO.

La automatización y control es el área de acción de otro de los departamentos de Tysec. «Sin duda alguna el mercado nos ha conducido por este camino: todas las empresas apuestan por elementos como la domótica por el ahorro energético y de tiempo que les aportan», explica Sergio. «Tenemos abiertas diversas líneas de negocio para atender las necesidades específicas de automatización de cada cliente», añade Cristina.

El cuarto departamento atiende la última fase de cada proyecto: el mantenimiento. «No abandonamos al cliente en ninguna fase de la instalación: una vez ejecutada, les seguimos acompañando para que su sistema se encuentre siempre al día, atendiendo cualquier incidencia, y proponiendo mejoras», destaca Sergio.

«Nuestro enfoque multidisciplinar y la segmentación de nuestra labor aporta un valor añadido y un sello personal al servicio que ofrecemos al cliente», señala Cristina Castillo, que también destaca la capacidad de formar equipos eficientes y de un alto perfil técnico como otra de las grandes fortalezas de Tysec. «Gracias a este equipo multidisciplinar podemos aprovechar las oportunidades de negocio del mercado para adaptarnos a las nuevas necesidades. Nos caracteriza nuestra capacidad de gestionar grandes proyectos y obras, con la que ganamos la confianza de nuestros clientes», finaliza Cristina.