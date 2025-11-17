Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dársena de Megayates del Muelle Uno, donde TYSEC ejecutó la electrificación de los muellesy el edificio de control, y hoy mantiene las instalaciones para IGY Marina Málaga.
Tysec: atención al cliente 360º para garantizar la eficiencia de los sistemas

Evolución. En sus más de tres décadas de trayectoria ha pasado de ser una pequeña empresa de instalaciones a un gran grupo que ofrece un servicio integral

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

La capacidad de adaptación a las necesidades de sus clientes, y para evolucionar junto al mercado, han caracterizado la trayectoria empresarial de Tysec a lo ... largo de sus más de tres décadas de trayectoria. Fundada en 1994 por Rafael Castillo, en estos años ha pasado de sus humildes inicios como una pequeña empresa de instalaciones eléctricas al gran grupo empresarial que es en el presente. Hoy aportan un servicio integral a sus clientes, diseñando, ejecutando e implementando sistemas eficientes para industria, obra civil y edificación residencial, terciaria, comercial e industrial.

