Toni Bou deslumbra con una exhibición en Servihonda Málaga
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
www.servihonda.com
La jornada vivida el pasado martes 11 de noviembre en Servihonda Málaga quedará grabada en la memoria de todos los aficionados al ... motor y en especial, al trial. Toni Bou, 38 veces campeón del mundo de trial y referente indiscutible de la especialidad, visitó las instalaciones del concesionario oficial del Grupo Cabello para protagonizar una jornada de emoción y cercanía.
El piloto del equipo Repsol Honda HRC ofreció una exhibición espectacular con su Montesa oficial, demostrando la técnica, precisión y talento que lo han convertido en una leyenda viva del deporte. Además, Bou compartió tiempo con numerosos seguidores procedentes de distintas localidades andaluzas, y firmó cascos y equipamiento de la marca Hebo.
