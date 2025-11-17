Prestige Expo Group reimagina el modelo branded residence

Las denominadas branded residences son aquellas residencias que logran trascender el concepto tradicional de vivienda premium porque su valor no se mide únicamente en metros ... cuadrados, diseño o ubicación, sino en la calidad de la experiencia que ofrecen a sus residentes. Servicios personalizados, diseño de autor y amenities de alto nivel forman parte de un nuevo segmento dentro del mercado inmobiliario de lujo.

Con más de 1.200 unidades ya desarrolladas —el 62 % de las existentes en España—, la Costa del Sol se consolida como el epicentro de este modelo basado en experiencia y hospitality, impulsado por promotoras como Prestige Expo Group.

Su nuevo proyecto, Tyrian Residences, desarrollado junto a Grupo BZH, marca la llegada a Estepona de un estilo de vida hasta ahora asociado con destinos como Miami o Dubái. A diferencia de otros complejos gestionados por marcas hoteleras, Tyrian nace como un proyecto independiente, concebido bajo los mismos estándares de servicio y excelencia, pero con una identidad más sobria y atemporal.

Así, de la mano de Prestige Expo Group, Estepona se sitúa en el mapa internacional de las residencias de lujo con servicio, pero bajo una nueva lógica. Diseñado por el multipremiado estudio internacional Yodezeen junto con Arata Arquitectura, Tyrian redefine el lujo residencial con 40 villas en altura de entre 300 y 1.060 m² y precios de entre 3,6 y 8,5 millones de euros, que combinan los servicios y el confort de un cinco estrellas con la privacidad y escala de una villa.

En Tyrian Residences, esa filosofía toma forma en una colección de apartamentos, penthouses y duplex penthouses con vistas duales al mar y a la montaña, concebidos bajo los estándares WELL y en vías de obtener la precertificación Silver, que evalúa parámetros como la calidad del aire y del agua, la iluminación natural, el confort térmico y el equilibrio acústico.

El edificio integra más de 1.400 m² de espacios dedicados al bienestar: un spa de 700 m² con piscina climatizada bañada en luz natural, hammam, saunas y área de fitness equipada con Technogym; una sala de reuniones, sala multimedia, playroom infantil, simulador de golf, y una piscina en la azotea con vistas 360º más zonas de barbacoa diseñadas para preservar la privacidad.

Servicio 24 horas gestionado por una app

El servicio fully serviced se gestiona desde una app exclusiva y opera las 24 horas del día, ofreciendo atención integral con profesionalismo y discreción. Desde valet parking, mantenimiento y reservas hasta experiencias gastronómicas con chef privado y gestiones administrativas, todo está pensado para resolver la vida diaria de los residentes.

Tyrian redefine así el concepto de propiedad premium: un entorno donde la arquitectura, la tecnología, la seguridad y el bienestar convergen para ofrecer tiempo y tranquilidad real.

La elección de Estepona no es casual. En los últimos años, la ciudad ha vivido una transformación profunda: renovación urbana sostenible, recuperación del casco histórico, nuevos espacios culturales y deportivos, y un entorno natural de gran valor.