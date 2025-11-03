One Air suma el Boeing 737 MAX a su flota de simuladores

La escuela de pilotos malagueña One Air Aviación, la única reconocida tres veces como Mejor Escuela de Pilotos de España por Avion Revue Internacional (en ... 2020, 2021 y 2024), se mantiene a la vanguardia gracias a su constante inversión en tecnología de formación.

Su última y más ambiciosa iniciativa es la incorporación del simulador Boeing 737 MAX a su Crew Flight Simulator Lab, el mayor centro de simulación de Europa, consolidando a Málaga como un referente mundial en la instrucción aeronáutica.

Tres programas específicos para ser piloto comercial

El compromiso de One Air con el realismo comienza con sus recursos físicos. La escuela opera con una moderna flota de 27 aeronaves, incluyendo modelos de última generación de Diamond, Cirrus y Tecnam, equipados con la aviónica más avanzada.

Esta flota se integra en una oferta educativa diseñada para la máxima adaptabilidad, con tres programas específicos para aquellos que desean convertirse en piloto comercial: el Integrated ATPL, el Airline Pilot Programme y el International Airline Pilot University Programme. Estos itinerarios formativos están diseñados para ofrecer flexibilidad y la mejor relación calidad-precio en Europa, sin sacrificar la excelencia.

El salto definitivo con el 737 MAX

Con la incorporación del Boeing 737 MAX, One Air da un salto cualitativo al introducir una de las cabinas de simulación más modernas del planeta. El objetivo es claro: eliminar la brecha entre la formación y la realidad laboral. El simulador se utiliza en el entrenamiento avanzado, fundamental para que los futuros pilotos dominen los sistemas y procedimientos operacionales de una aeronave de línea aérea.

Este realismo se potencia con el concepto único del 737 MAX Smart Classroom, un aula que incorpora una cabina adicional del avión para la formación teórico-práctica intensiva previa al vuelo simulado.

La llegada del 737 MAX complementa el extenso centro de simulación de la escuela, diseñado para ofrecer un tipo de simulador específico para cada etapa del entrenamiento:

• El centro ya contaba con simuladores réplica exacta de cabinas del Airbus A320 y el Boeing 737-800 NG, esenciales para la preparación en las flotas de corto y medio radio más demandadas.

• Se incluye el Simulador Full Motion Redbird Xwind, único en Europa para practicar aterrizajes con viento cruzado, y simuladores certificados como el Alsim ALX y el AL42 para la progresión desde el inicio.

• Como extra de preparación, cuentan con simuladores réplica de todos y cada uno de los aviones de su flota.

El compromiso de One Air con la innovación se extiende a la tecnología inmersiva, con la integración pionera de las Apple Vision PRO y dispositivos V360 para facilitar la visualización de procedimientos complejos.

Como centro de entrenamiento líder en España, con sede junto al Aeropuerto Internacional de Málaga, One Air no solo forma pilotos, sino que consolida a la provincia como un hub de talento y tecnología aeronáutica a nivel europeo, atrayendo a estudiantes de más de 60 nacionalidades.