Nace GREENinMED, un proyecto para ahorrar agua y energía en las pymes hoteleras

Martes, 10 de diciembre 2019 | Actualizado 30/12/2020 11:30h.

La Cámara de Comercio de Málaga acogió a principios de diciembre la presentación oficial del programa europeo GREENinMED, una iniciativa sostenible que ayudará a la industria hotelera del arco Mediterráneo a ser más eficiente en el consumo de agua y energía.

El programa está coordinado por la Cámara de España y contempla subvenciones para proyectos eco innovadores. Dispone de un presupuesto de 1,58 millones de euros y una ayuda del 90% (1,42 millones). Además de España, participan un socio francés y tres israelíes, ambos de reconocido prestigio a nivel internacional por sus avances tecnológicos en materia de agua y energía.

Durante el acto de inauguración, el vicepresidente segundo de la Cámara, Juan Cobalea Ruiz, destacó que este proyecto será una gran ventaja al crear una red transfronteriza en el área mediterránea, e implicará un incremento en la competitividad de las empresas, suponiendo una mejora al aplicar soluciones de ecoinnovación, a través de una iniciativa muy práctica y viable para que las pymes integren sistemas de sostenibilidad, especialmente en el sector turístico que precisa de medidas con carácter urgente.

Por su parte, el director de Internacionalización de la Cámara de España, Jaime Montalvo, puntualizó que se trata de un proyecto que cuenta con socios de primer nivel y está dirigido a una región, como la mediterránea, que posee un gran potencial y futuro en el sector del turismo. Precisó que se busca «acelerar la adopción», por las pymes del Mediterráneo, de acciones ecoinnovadoras en materia de agua y energía, contando con financiación de fondos de la Unión Europea, que pondrá a disposición de las empresas importantes ayudas, llevando al ánimo de las empresas la sostenibilidad como factor competitivo.

El director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga, Luis Medina-Montoya, expuso que «uno de los éxitos de Málaga» en los últimos veinte años ha sido contar con un plan estratégico que ha marcado las líneas a seguir, especialmente en cultura e innovación, y cómo se han marcado para todas las áreas municipales unos objetivos de desarrollo sostenible en consumos y residuos. En este sentido, el representante municipal resaltó que la gestión del agua, por su escasez, «es vital; por ello, este proyecto y todo lo que venga a optimizar esta gestión va a ser esencial y debemos comenzar a tomar medidas realmente significativas e impactantes».

La sesión se desarrolló con la celebración de dos mesas redondas: 'Tecnologías eficientes en agua y energía relevantes para la industria turística' y 'Principales retos y casos de éxito en Andalucía'.

La primera mesa contó con los representantes de los cuatro socios internacionales del programa como Valentina Vologni, del Centro Tecnológico francés CapEnergies Clermont; Avraham Israeli, de la Asociación israelí del Agua; Elia Fuksbrauner, del Arava Institute; y Ram Sphiner de Kinneret Academic College, ambas instituciones también israelíes.

Durante la primera sesión, los socios internacionales presentaron diversos casos de éxito que han logrado un ahorro de agua y de energía en más de un 10% del consumo, a través de técnicas ecoinnovadoras como la utilización de algas como materia prima para la generación de energía limpia, el uso de biofiltros para el tratamiento de aguas negras y grises y su utilización posterior como aguas de riego; la reducción de las emisiones de carbón para mejorar la eficiencia energética o la optimización del consumo de energía a través de redes inteligentes de carácter local.

En la segunda mesa redonda, dedicada a analizar los principales retos en este ámbito para la industria turística, se presentaron varios casos de éxito en Andalucía, en particular entre empresas malagueñas como Métrica 6, Bioazul y el proyecto ALOSIO. Los tres ponentes expusieron varios mecanismos de ahorro de agua como por ejemplo el sistema desarrollado por Métrica6 denominado Ness, que consiste en un proceso de recirculación temporal para no desperdiciar agua en el uso doméstico y en instalaciones turísticas. En segundo lugar, la empresa Bioazul explicó los proyectos en los que está trabajando sobre el tratamiento de aguas, a nivel agrícola y en instalaciones turísticas, y finalmente el proyecto ALOSIO, spin off de la Universidad de Málaga que consiste en la eliminación de las natas que se forman en verano en las playas.

En España, el programa está dirigido a empresas localizadas en las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares y participan en calidad de asociados el Parque Tecnológico de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la Universidad de Málaga.

Los mecanismos de apoyo que utilizará GREENinMED para cumplir sus objetivos son cuatro. Primero, crear una red transfronteriza que identifique y analice las tecnologías y servicios existentes más relevantes sobre ecoinnovación para la industria hotelera y los adapte a las necesidades reales de las pyme. Segundo, ofrecer servicios de consultoría para mejorar la adopción de nuevos productos y servicios por parte de las pyme para ser más eficientes. En tercer lugar, mejorar las instalaciones de las pyme con nuevos equipos ecoeficientes. Y, por último, apoyar financieramente el desarrollo de nuevos sistemas en forma de subvenciones con el fin de producir nuevos productos y servicios más eficientes en la gestión de agua y energía.