MiColchón inaugura en Mijas la mayor exposición de descanso y sofás de la Costa

MiColchón, firma andaluza líder en descanso personalizado, ha inaugurado su nueva tienda insignia en la Carretera Mijas-Fuengirola, consolidando así su presencia en ... la Costa del Sol con un espacio único en su categoría. Manuel Guerrero, fundador de MiColchón, fue el encargado de cortar la cinta inaugural de la nueva tienda de Mijas-Fuengirola, la número 17 de la cadena andaluza.

Se trata de una tienda de dos plantas que se convierte en la mayor exposición de descanso y sofás de la Costa. Un concepto innovador que divide su propuesta en dos áreas especializadas:

· Una planta dedicada exclusivamente al descanso más avanzado y personalizado.

· Y otra enfocada en una cuidada selección de sofás y sillones premium de diseño internacional.

Ampliar MiColchón Mijas Fuengirola cuenta con descanso y sofás premium.

La nueva tienda incorpora en exclusiva firmas de renombre mundial como Harrison Spinks (Reino Unido), Incanto y Noctis (Italia), y Auping (Países Bajos), que se suman a las ya emblemáticas Tempur, Sealy, Stressless, Hukla, Keyton, Emma, o las españolas Flex, Relax, Nightland, NordSwiss, y la firma exclusiva y especializada en descanso saludable, Nessen, entre otras.

MiColchón ofrecerá en este nuevo espacio un asesoramiento experto basado en su exclusiva metodología de Colchonología®, la ciencia del descanso personalizado. Y para celebrar esta apertura, los clientes podrán disfrutar de grandes promociones y regalos especiales durante los primeros días en toda la cadena de tiendas.

Ampliar Las mejores marcas del mundo en MiColchón Mijas-Fuengirola.

La tienda abrirá con horario ininterrumpido de lunes a sábado, de 10:00 a 20:00 horas, permitiendo una experiencia de compra cómoda y completa para todos los visitantes.

Con esta apertura, la número 17, MiColchón reafirma su compromiso con la excelencia, ofreciendo las mejores marcas del mundo en descanso y confort, en un entorno innovador y adaptado a las nuevas necesidades del cliente.