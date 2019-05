Málaga, segunda provincia con mayor crecimiento de trabajadores autónomos El número de mujeres autónomas crece tres puntos porcentuales más que los hombres entre marzo y abril de 2019. Pese a que se mantiene a la cabeza del país en creación de autoempleo, la subida del primer trimestre se ha reducido a la mitad con respecto al año anterior FERNANDO TORRES Domingo, 26 mayo 2019, 21:00

Málaga lleva muchos años liderando los datos de trabajadores autónomos a nivel andaluz y nacional. El volumen de autoempleo en la provincia siempre ha sido destacado por diferentes organizaciones al ser uno de los que lleva manteniendo una tendencia positiva desde que comenzó el repunte de la crisis. Ahora, con los datos del primer cuatrimestre de 2019 publicados por la Seguridad Social -y analizados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)-, se corrobora que Málaga es líder de crecimiento en este sector, con 1.996 trabajadores autónomos más que en el mismo periodo de 2018, lo que representa el segundo mejor dato de toda España, únicamente por detrás de Baleares, que en este cuatrimestre tiene 5.430 autónomos más.

No obstante, esta cifra, aunque positiva, esconde una lectura un tanto menos halagüeña: el crecimiento de 2019 es menor que el que se experimentó en 2018 en Málaga. En concreto, en el primer cuatrimestre de 2018, Málaga registró 3.963 autoempleos nuevos, un poco menos del doble de la cifra que se ha registrado este año. Pese al descenso, si se compara esta desaceleración con la registrada a nivel nacional, la diferencia es de las menos pronunciadas. Según se recoge en el informe de la ATA, a nivel general el crecimiento de 2019 supone un porcentaje considerablemente menor que el de 2018. «El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) suma 9.949 autónomos más -en España-, lo que representa una quinta parte de lo que creció en 2018, cuando el RETA sumó 47.627 nuevos autónomos».

Pero, ¿por qué se produce esta reducción en el crecimiento? El responsable de ATA a nivel provincial, Rafael Amor, considera que las causas en Málaga son las mismas que afectan al resto del país: «Lo achacamos a la incertidumbre que hay a nivel nacional por los distintos procesos electorales». No obstante, Amor recuerda que en Andalucía «sí se está favoreciendo al régimen empresarial y al autónomo en particular», ya que, si se analizan los datos, esta comunidad es la primera con mayor crecimiento de este régimen, por delante de Baleares. «El número de bajas de autónomos es uno de los factores, pero la política es el principal si tenemos en cuenta que ha habido un Gobierno sin mucha estabilidad con varios procesos electorales de por medio».

Los datos a los que se refiere Amor en Andalucía se traducen en un balance positivo de 5.844 nuevos puestos de trabajo autónomo, frente a los 12.871 del primer cuatrimestre de 2019. En Baleares se han creado unos pocos menos (5.430), solo que en este caso la diferencia con respecto al año anterior es ínfima: 6.096. En cuanto a la diferencia entre altas y bajas en 2019, en Andalucía se registraron 47.989 altas y 42.145 bajas. En el 2018 se hicieron 5.4459 altas y 41.588 bajas (mil menos). «Es un dato significativo pero no malo, porque no se han producido demasiadas bajas, por lo que en Andalucía la desaceleración se debe al menor número de nuevos autónomos, no a que haya autoempleos que estén cesando, como ocurre en otras comunidades».

Por último, si se compara la diferencia interanual de Málaga con respecto a la que se ha producido en España, hay una diferencia muy señalada. En nuestra provincia hay una diferencia del 50%. A nivel nacional, el balance de 2018 fue de 47.627 autónomos más frente a los 9.949 de 2019.