Málaga frena su ritmo exportador Las ventas internacionales de las empresas de la provincia caen un 7,4% en los primeros meses del año tras dejar atrás un 2017 récord FERNANDO TORRES Viernes, 30 noviembre 2018, 00:45

Los primeros meses de este 2018 han dibujado un dato que por sí solo asusta en todos los sectores: las exportaciones desde marzo a agosto suman 1.385 millones de euros, lo que supone un 7,4% menos que el mismo periodo del ejercicio anterior. Este pisotón al freno en las ventas internacionales, que vienen acumulando récords interanuales en el último lustro, está justificado en diferentes factores interconectados, pero los expertos aseguran que no hay nada que temer.

El primer motivo para que no cunda el pánico está en la balanza de ventas y compras internacionales. Los datos, facilitados por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, establecen un superávit de 12,5 millones de euros con una tasa de cobertura del 101% (superior en 11 puntos a la nacional).

LOS DATOS 1.385 Millones de euros es lo que la provincia de Málaga ha vendido al extranjero hasta agosto, una cifra que supone una bajada del 7,4%. 12,5 Millones de euros de la balanza (positiva) actual entre las compras y las ventas al extranjero de Málaga, que tiene una tasa de recuperación del 105%. 240 Millones de euros que ha dejado el sector de las frutas frescas en el grueso exportador de Málaga.

Paz Hurtado, responsable del sector exportador de la Cámara de Comercio de Málaga, explica que ese 7,4% negativo debe ser contemplado como lo que es: un reflejo de la fluctuación de los precios del mercado y no un «problema en sí». «La medición de las ventas al exterior se hace en términos monetarios y no de volumen, por lo que nos encontramos ante una bajada de los precios de algunos productos, pero no de un descenso en las ventas». Así, el porcentaje de pérdida está amparado principalmente en el descenso del valor de mercado del aceite de oliva.

Los cambios de los precios en la alimentación influyen en la media total Los expertos descartan que se trate de un punto de inflexión y creen que la situación mejorará

Hurtado explica que en el sector agroalimentario, principal exportador en Málaga, los precios son «muy volátiles». «Son inestables y varían en función de los volúmenes de producción, la coyuntura del mercado, de las campañas, y las cosechas... ha habido una buena campaña y el precio del aceite ha bajado un 30% con respecto al año anterior, pero se están vendiendo los mismos litros». Este dato coincide con el aportado por Extenda: el precio del aceite subió el año pasado más del 30%, por lo que nos encontramos ante una regulación natural del mercado.

Desde la Cámara de Comercio aseguran que la bajada está motivada principalmente por este factor, es decir, que el descenso de ingresos en el sector olivarero es el que ha «tirado» de la media a cifras por debajo del año anterior. «Las pymes, los que exportan tecnología, almendra, aluminio, consultoría, farmaquímica y otros productos mantienen su crecimiento».

Más allá de los matices a la bajada, existe un frenazo real en el sector agroalimentario que todavía no se ha traducido en cifras pero que en los próximos meses empezará a notarse, según los datos aportados por Hurtado y desde Extenda. Por sectores, el agro ha bajado un 13,9% y las bebidas, un 27,8%. Además del aceite, otro producto muy afectado es el cárnico, donde Málaga juega un papel muy importante a nivel andaluz por la presencia de Famadesa y Facsa. En los primeros ocho meses del año, China ha reducido sus compras a empresas cárnicas en un 60% sin causa aparente, es decir, por la propia fluctuación de su economía. «No hay aranceles ni otro tipo de problemas que argumenten este cambio», añade Hurtado. La compra de aceites vegetales y animales ha caído un 50% desde Italia y un 40% en Estados Unidos. En términos generales, las importaciones de China, Italia y Estados Unidos de productos malagueños han bajado un 48%, un 33,5% y un 22,7% respectivamente.

A esta situación hay que sumarle el ya conocido problema arancelario con la aceituna de mesa que se envía a Estados Unidos, uno de los principales compradores. La política internista de Donald Trump pretende gravar la compra de productos procesados para potenciar la mano de obra en su país, beneficiando las compras a granel. Esta medida está teniendo un impacto importante en el sector, en el que, según apunta Hurtado, ya se han producido algunos despidos, la estabilidad laboral peligra y se respira un clima complejo.

En términos generales, desde la Cámara de Comercio (en contacto directo con las principales empresas exportadoras) la bajada del 7,4% está generando «bastante preocupación», aunque desde Extenda y la propia cámara descartan que haya que preocuparse puesto que los principales volúmenes se mantienen y hay que dejar atrás la idea de que se ha llegado a un punto de inflexión.

En este punto coincide la experta Julia Martín, profesora de Marketing Internacional de la Universidad de Málaga y especializada en la internacionalización de la empresa. Martín destaca que todo apunta a que la bajada se está corrigiendo, afirmando que en julio la caída era dos puntos superior a la de agosto. «Ha habido tres años de crecimiento muy alto y en 2018 nos encontramos ante un leve cambio de tendencia pero que parece que mejorará». Por tanto, se aleja de alarmismos: «No estamos ante un punto de inflexión, creo que es una situación coyuntural; estamos viviendo una época con muchas dudas comerciales por el 'Brexit' o la guerra de aranceles americana».

Aun así, Martín recuerda que para revertir la situación no se puede bajar el ritmo: «La respuesta ha de estar en una mejora de la presencia por parte de organismos públicos, seguir apoyando a las empresas a nivel sectorial para revertir esta bajada, pero insisto en que no es una tendencia que se vaya a mantener, en cuanto los mercados se vayan estabilizando volverá la subida». La experta asegura que en muchos sectores, la política arancelaria de EE UU y la respuesta de la Unión Europea han generado una búsqueda de nuevos mercados para encauzar las pérdidas, un proceso que tardará en dar sus frutos, pero que los dará.

Crecimiento histórico

Según los datos de Extenda, las exportaciones de Málaga se han duplicado en el periodo 2009/2017, con un crecimiento del 112%, pasando de los 1.036 millones de euros a 2.198 millones de euros en 2017, un incremento que prácticamente iguala al de Andalucía (+114%) y es 38 puntos superior al de España (+73%). La provincia es, además, la segunda donde más creció el número de empresas exportadoras regulares en este periodo, al aumentar un 62%, pasando de 568 en 2009 a 919 en 2017.