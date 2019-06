Lanzan una plataforma de libros desde Antequera para competir con Amazon

Crecen los lectores en España, aunque el 38% no lo hace nunca

El número de lectores en tiempo libre en España ha crecido hasta el 61,8%, si bien un 38,2% no lee nunca o casi nunca, según los últimos datos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España de 2018. El presidente de la Federación del Gremio de Editores (FGEE), Miguel Barrero, lamenta que la lectura en España no esté «consolidada» y apunta a que no se trata de «un problema de editores».

«No se trata de un problema sólo de la Administración, hay que buscar una solución país», dice. El 49,3% de la población son lectores frecuentes y un 12,5% son ocasionales. Según el estudio, la falta de tiempo sigue siendo el principal argumento de los no lectores para explicar su falta de hábito (un 49,3% de los encuestados). Además, se observa una relación directa entre el nivel de estudios finalizados y la ratio de lectores.

El barómetro también ha analizado la evolución de la lectura de otro tipo de contenidos y refleja que, desde 2012, se ha producido un crecimiento de la lectura de libros en general y de contenidos digitales en particular, mientras se detecta un descenso en el número total de lectores de publicaciones periódicas (prensa y revistas) y de cómics.

Entre los lectores en tiempo libre en nuestro país destacan las mujeres (67,2%) frente a los hombres (56,2%), con once puntos porcentuales de diferencia. Éstas también son más lectoras de libros y de redes sociales. Por el contrario, los hombres son más lectores de periódicos, cómics y páginas webs, blogs y foros.