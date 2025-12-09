Jamena: cuatro décadas construyendo el lujo de la Costa del Sol

La empresa Jamena Construcciones, con casi cuatro décadas de trayectoria como constructora de villas de lujo en la Costa del Sol y una facturación de ... más de 40 millones de euros, ha realizado una reorganización de su estructura directiva y operativa. Jesús Sánchez, hasta ahora director técnico, pasa a director de operaciones, acompañado de Javier Jiménez como nuevo director técnico y bajo la batuta de José Andrés Mena, que continúa como CEO.

Jamena hunde sus orígenes en 1977, cuando su fundador Salvador Mena comenzó su actividad en el sector. Su constitución formal como sociedad se produjo en 1999 con la incorporación de la segunda generación a cargo de los hermanos Mena: José Andrés, Ana Silvia y Sandra. La empresa tiene su sede en Estepona.

Aunque su capacidad abarca la construcción en general, el principal foco de Jamena se ha consolidado alrededor de la edificación de viviendas unifamiliares de lujo. A lo largo de su trayectoria, la firma presume de haberse convertido en «referente en la construcción de viviendas de alta gama tanto en la Costa del Sol como a nivel nacional». La empresa construye de forma permanente en zonas tan conocidas como La Zagaleta, Sotogrande, La Moraleja y La Finca, en Madrid, entre otros barrios de alta gama.

Actualmente, la empresa reúne a casi 200 empleados directos, junto a una red consolidada de proveedores y suministros que da empleo a más de un millar de personas de forma indirecta. En 2024 facturó más de 40 millones de euros, cifra que prevé superar en este 2025.

Nuevos cargos

Respecto a la nueva estructura directiva, José Andrés Mena Mena se mantiene como CEO, mientras que Jesús Sánchez Blanco se convierte en el nuevo director de operaciones, asumiendo la dirección operativa y de ejecución, aportando «su experiencia interna, conocimiento profundo del sector y compromiso con la cultura de calidad de Jamena», según la empresa. «Esta incorporación fortalece la supervisión global de obras, la estandarización de procesos y la capacidad de entrega de proyectos sofisticados», afirman las mismas fuentes. Sánchez forma parte de la compañía desde el año 2014, como director técnico.

Javier Jiménez Cascajo, quien hasta ahora era jefe de grupo, pasa a ocupar el cargo de nuevo director técnico, responsable de garantizar los niveles más altos de ejecución constructiva, coordinación con estudios de arquitectura y control riguroso durante toda la obra. Su labor será clave para mantener la exigencia técnica y la precisión que caracterizan los proyectos de vivienda de lujo.

Alejandro Guerrero Barragán se suma a Jamena como CXO (Chief Customer Experience Officer) y responsable de posventa, encargado de asegurar que la experiencia del cliente perdure más allá de la finalización de la obra, con un servicio de seguimiento, mantenimiento y acompañamiento que responde a los estándares de un cliente sofisticado que espera un servicio integral.

Esta reorganización llega en un momento de «consolidación y avance» para Jamena: la empresa mantiene una amplia cartera de proyectos en curso, muchos de ellos villas exclusivas pensadas para un cliente selecto, altos ejecutivos, deportistas de élite y profesionales de alto nivel que construyen sus villas en zonas demandadas de la Costa del Sol, Sotogrande o Madrid, fundamentalmente.