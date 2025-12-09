Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La nueva cúpula directiva: Javier Jiménez, Alejandro Guerrero, José Andrés Mena y Jesús Sánchez. Sur

Jamena: cuatro décadas construyendo el lujo de la Costa del Sol

La constructora esteponera especializada en villas de alta gama supera los 40 millones de euros en 2024

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 10:43

Comenta

La empresa Jamena Construcciones, con casi cuatro décadas de trayectoria como constructora de villas de lujo en la Costa del Sol y una facturación de ... más de 40 millones de euros, ha realizado una reorganización de su estructura directiva y operativa. Jesús Sánchez, hasta ahora director técnico, pasa a director de operaciones, acompañado de Javier Jiménez como nuevo director técnico y bajo la batuta de José Andrés Mena, que continúa como CEO.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sentencia histórica del Supremo: obliga al Ayuntamiento de Málaga a devolver a una empresa un suelo que expropió hace 30 años
  2. 2 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  3. 3 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  4. 4 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  5. 5 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  6. 6

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  7. 7

    Un penalti dudoso impide el triunfo del Málaga otra vez en el descuento (1-1)
  8. 8

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa
  9. 9

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  10. 10 El cura plurilingüe de Torremolinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jamena: cuatro décadas construyendo el lujo de la Costa del Sol

Jamena: cuatro décadas construyendo el lujo de la Costa del Sol