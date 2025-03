El grupo de talento de Málaga TechPark Execs y UMA refuerzan la colaboración entre las empresas y la academia

El grupo de Talento del Club de Directivos de Málaga TechPark Execs ha reunido a una veintena de directivos de empresas del parque tecnológico ... malagueño con diferentes representantes académicos de la Universidad de Málaga (UMA) para abordar el futuro de la formación y la conexión entre el talento universitario y las empresas industriales y tecnológicas de Málaga TechPark.

En el evento, que se ha celebrado en la sede de Accenture, han intervenido Joaquín Ortega, director de la Escuela de Ingenierías Industriales; Fali Godoy, director de la ETSI de Ingeniería de Telecomunicación, y Ana Cisneros, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Javier López, delegado del Rector para la Innovación Tecnológica y director de la Oficina UMA innTech; Lourdes Cruz, directora de Desarrollo de Negocio de Málaga TechPark y coordinadora técnica del grupo de Talento, y Nuria Iglesias, Delivery and Culture Lead in Advanced Technology Center at Accenture in EMEA South y coordinadora del grupo de Talento también estuvieron presentes. Una de las novedades que se presentaron durante el encuentro fue el nuevo curso de 'Liderazgo en Ingeniería' que aspira a ponerse en marcha durante el próximo curso académico. «El ingeniero debe adquirir capacidades de gestión, planificación de procesos, comunicación y coordinación de equipos», ha argumentado Godoy.

También planteó como iniciativa la impartición de laboratorio de proyectos, a la que los estudiantes de ingeniería se enfrentarán durante el grado. El objetivo es que la formación académica se acerque a una simulación de actividad profesional.