Velasco apuesta por aprovechar los fondos europeos para avanzar en la digitalización de la economía

«Los trabajadores no podemos pedir ahora subidas salariales»

El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, se metió de lleno ayer en la polémica sobre la subida del salario mínimo que exigen los sindicatos y pretende implementar la ministra de Trabajo. En su opinión, no es momento para subirle el sueldo a nadie. «Este país tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad», afirmó, aludiendo a que los trabajadores, entre quienes se incluye «no podemos pretender, con la catástrofe económica que tenemos y las penurias que vamos a pasar en dos años, por ejemplo, pedir subidas salariales». «Afortunadamente no estamos, con todos mis respetos, en Argentina o Venezuela, y esto tienen que entenderlo todos los agentes sociales, y un ejercicio de responsabilidad también por parte del Gobierno central. Vamos a pasar estrecheces, pero no hay otra vía para que, una vez se vayan cortando, poco a poco, los estímulos, la economía pueda funcionar», concluyó.