Las exportaciones de Málaga se frenan pese al récord de empresas Famadesa es una de las firmas cárnicas malagueñas que más exporta. / Salvador Salas La provincia cerró 2018 con una caída del 6,5% en los envíos al extranjero, hasta 2.056 millones, pero el número de firmas que venden fuera aumenta en 79 hasta las 4.624 EUGENIO CABEZAS Lunes, 8 abril 2019, 00:39

La exportación ha supuesto una auténtica tabla de salvación para decenas de empresas de la provincia que, en los años más duros de la crisis, encontraron en el exterior el espacio para vender sus productos. Superados los peores años de la recesión y en plena tendencia alcista de la economía malagueña, las señales que empiezan a llegar es que se ha tocado techo, pues el pasado año se cerró con un descenso del 6,5% en el volumen total comercializado, hasta los 2.056 millones de euros.

Así, según los datos facilitados por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), las exportaciones de Málaga en 2018 alcanzaron por segunda vez en su historia desde que se tienen registros estadísticos (1995) los 2.000 millones de euros. En la última década la cifra se ha duplicado. La provincia concentra el 6,3% de las ventas andaluzas y roza el equilibro comercial con una tasa de cobertura del 98%, que supera en 9 puntos a la media nacional, y un déficit comercial de 47 millones de euros.

¿A qué responde este frenazo en las exportaciones? Fundamentalmente, a la «ralentización» de las grandes economías europeas, que son los principales destinos de los productos malagueños. Así lo destaca la presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Málaga, Mari Paz Hurtado, quien cree que el frenazo en las ventas en países como Italia (con un descenso del 35%), Reino Unido (18,3% menos), Portugal (4,12% de caída) y Alemania (un 0,95% menos) responde a la disminución de las necesidades de importación de esos territorios, «por lo que el cambio de tendencia económica será fundamental en el futuro», matiza.

La ralentización de las grandes economías europeas explica la reducción de las cifras de ventas de las firmas malagueñas

En todo caso, Hurtado advierte de que en las cifras de exportaciones de la provincia no se contempla un ámbito que es un pilar fundamental de su economía, como es el sector servicios. «Su actividad internacional no aparece reflejada en las estadísticas de productos exportados, pero, sin duda, existe y está alcanzando altas cotas en muchos ámbitos de actividad, como ingenierías, consultorías, servicios TICs, 'smarts cities', servicios turísticos, etc.», sostiene la fundadora de la firma de aceitunas Hutesa.

En el lado opuesto, únicamente Francia, que es el principal destino de las exportaciones malagueñas, con un total de 395,4 millones de euros en 2017, ha tenido un comportamiento positivo, con un balance de un 3,8% más. Por sectores, los mayores descensos en Málaga se dan en las exportaciones de bienes de consumo, con una caída del 20,6%, seguido de las agroalimentarias, con una bajada del 10,3% en el último año.

A juicio de la consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, Málaga no ha tocado techo en el ámbito exportador. Así, destaca que la provincia ha duplicado sus envíos en la última década, «y tiene un importante camino que recorrer no sólo en exportaciones, sino en internacionalización de su tejido productivo». «Ambas cosas no son lo mismo, ya que por el enorme peso que el sector servicios tiene en la economía malagueña, muy por encima de la media andaluza, gran parte de la actividad que sus empresas desarrollan hacia el exterior no computa en las estadísticas de exportaciones, que sólo reflejan la venta de productos, no de servicios», advierte la responsable de la agencia de la Junta.

En el caso de Reino Unido hay una palabra que explica la situación: Brexit. Y unida a ella otra, la incertidumbre. A pocos días de que venza el plazo para la salida del país de la UE, la posibilidad de que se produzca una ruptura sin acuerdo complica el panorama para las empresas exportadoras malagueñas. «Cualquier restricción o implantación de aranceles tendrá un efecto restrictivo en el intercambio comercial tanto a nivel nacional como provincial», sostiene Hurtado.

No obstante, esta empresaria destaca que, de momento, se apuntan buenas perspectivas en ámbitos que pueden afectar a Málaga, como el de las frutas subtropicales, «pues Reino Unido ha anunciado que prácticamente el total del sector hortofrutícola no tendrá aranceles». En este sentido, desde Extenda explican que el Gobierno andaluz está «vigilante», habiendo aprobado ya un comité que realizará la valoración del impacto y las medidas necesarias para minimizarlo, como señaló recientemente el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

«En el seno de esta misma consejería y de este comité, desde Extenda ya estamos trabajando en un paquete de medidas que apoyen a las empresas andaluzas afectadas», señala Vanessa Bernad.

LOS DATOS 32.439 Son los millones de euros que sumaron las exportaciones de las empresas andaluzas el pasado año, un 4,9% más que en 2017. 2.103 Son los millones de euros que sumaron las importaciones de la provincia, un 34% menos que en 2017. 47 Es el saldo negativo que registró la provincia el pasado año, lo que supone una tasa de cobertura del 98%. 358,8 Son los millones de euros que costaron las frutas exportadas desde Málaga, un 1% más que en 2017. 286,8 Son los millones de euros que costaron las exportaciones de aceite de la provincia, de los que 269,2 fueron de aceite de oliva, un 30% menos que en 2017. 395,4 Son los millones de euros que sumaron las exportaciones a Francia, el principal destino malagueño. 73 Millones de euros sumaron las ventas a Reino Unido.

Málaga es la segunda provincia andaluza con un mayor número de empresas exportadoras, que crecieron en un 1,7% respecto a 2017 hasta las 4.624 firmas, lo que supone 79 empresas más; mientras que fue la tercera por número de compañías exportadoras regulares, es decir las que llevan cuatro años seguidos exportando, las cuales aumentaron en un 1,5% hasta las 933 (16 firmas más). Estas firmas regulares suponen el 20,2% del total de exportadoras y concentran el 91% de las ventas de la provincia.

Por productos, Málaga exportó en 2018 principalmente frutas frescas, con 359 millones de euros, el 17,5% del total y un alza del 1%; seguido de aceite de oliva, con 269 millones, el 13,1% y una bajada del 31%; aparatos y materiales eléctricos, con 205 millones, el 9,9% y un descenso del 11,5%.

Importaciones

En cuarto lugar están las carnes y despojos comestibles, con 160 millones, el 7,7% del total y una bajada del 17,7%; prendas de vestir no de punto, con 88 millones, el 4,3% y un descenso del 18,8%; prendas de vestir de punto, con 87 millones, el 4,2% y bajada del 26%; vehículos automóviles y tractores, con 75 millones, el 3,7% y un crecimiento del 31%; y aparatos ópticos, de medida y médicos, con 61 millones, el 2,9% y descenso del 4,9%; máquinas y aparatos mecánicos, con 57 millones, el 2,8% y descenso del 1,1%; y legumbres y hortalizas, con 54 millones de euros, el 2,6% y bajada del 19,1%.

En cuanto a importaciones, Málaga compró en este último ejercicio, principalmente, frutas frescas también, con 221 millones, el 10,5% y un aumento del 12,7%; aparatos y material eléctricos, con 206 millones, el 9,8% y una subida del 11,3%; y prendas de vestir no de punto, con 168 millones, el 8% y un crecimiento del 4,1%.

Sobre los países de destino de las ventas malagueñas en 2018, éstas llegaron a cuatro continentes con sus diez primeros mercados, «lo que denota una importante diversificación». El primer destino fue Francia, con 395 millones, el 19,2% del total y una subida del 3,8%; seguido de Italia, con 219 millones, el 10,6% y bajada del 35%; y Alemania, con 176 millones, el 8,6% y un aumento del 2,2%. Entre los 20 primeros mercados, destaca el crecimiento de las ventas a Arabia Saudí (15.º puesto), con un aumento del 28,4% hasta los 19,8 millones; y Corea del Sur (19.º puesto), con un alza del 32% hasta los 12,2 millones.

Sobre la caída de las exportaciones el pasado año, la consejera delegada de Extenda destaca los descensos de productos como el aceite de oliva, las hortalizas, los cárnicos y las prendas de vestir. «La estacionalidad de los capítulos agrarios influye de forma más determinante en esta provincia que en otras, como Cádiz y Huelva, cuya factura exportadora crece mucho cuando sube el precio del petróleo, debido a las importantes exportaciones de combustibles que realizan por sus refinerías», dice.

Respecto a las previsiones para este año Bernad destaca que en una provincia como Málaga, que representa más del 20% del PIB andaluz, cuenta con el 22% de sus empresas y el 19% de sus exportadoras, «teniendo, además, un importante nivel de internacionalización de su tejido productivo, la internacionalización crecerá». Respecto a las exportaciones en sí, atendiendo a la buena cosecha de aceite de oliva, «es de prever un significativo crecimiento de las venta».

No obstante, Bernad advierte de que ni para Andalucía ni para Málaga «sería responsable aventurar predicciones en un entorno internacional como el que tenemos, en el que a las incertidumbres habituales del cambio en la paridad euro/dólar o los precios del petróleo, tenemos que añadir incógnitas como el Brexit, la política arancelaria de Estados Unidos o su guerra comercial con China», describe la directiva.

Ejemplos de firmas

Por su parte, para Hurtado, en los próximos años «Málaga tiene mucho que avanzar en ámbitos como la internacionalización de los servicios turísticos; el puerto como destino de cruceros y el sector inmobiliario, además de seguir escalando posiciones con sus sectores tradicionales», dice.

En el listado de las empresas malagueñas exportadoras destacan nombres como la cooperativa agroalimentaria DCOOP -el tercer grupo cooperativo más grande del país, con una facturación superior a los 1.000 millones de euros en 2018-; Grupo Premo, dedicado a la fabricación de componentes electrónicos, con más de 45 años de experiencia; Mayoral, líder en moda infantil en España; o las grandes firmas de Vélez-Málaga del sector de los subtropicales, como la SAT Trops o Frutas Montosa, S. L.