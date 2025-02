Los empresarios piden ayudas a fondo perdido, prorrogar los ERTE sin fecha y que no suban los impuestos El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cuberos, pide además a las Administraciones que apuesten de forma decidida por la digitalización para agilizar trámites

El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga y vicepresidente de la Confederación de Empresarios, Sergio Cuberos, ha exigido hoy al Gobierno medidas «rápidas, flexibles y globales, pero sobre todo muy coordinadas» para ayudas a las empresas a superar la complicada situación a la que las ha abocado la Covid-19. Y ha destacado tres peticiones: ayudas a fondo perdido que brinden liquidez a las compañías que peor lo están pasando; prolongar los ERTE sin fecha tope, de forma que sirvan de paraguas para el empleo hasta que la actividad se recupere; y no subir impuestos. También ha planteado la necesidad de que las administraciones públicas «apuesten verdaderamente por la digitalización«, que, ha advertido, »no es lo mismo que el teletrabajo», con el fin de agilizar trámites burocráticos, ya que «tiempo que pasa es inversión que se acaba perdiendo».

Cuberos ha lanzado este mensaje en una rueda de prensa celebrada en la sede de San Telmo Business School en Málaga junto a los alcaldes de Málaga, Córdoba y Sevilla; el presidente de la Confederación de empresarios de Sevilla, Miguel Rus;el presidente ejecutivo de la citada escuela de negocios, Antonio García de Castro; el CEO de Aertec Solutions, Antonio Gómez-Guillamón; la presidenta del Grupo Peñarroya, Pepa Peñarroya; la empresaria y concejala del PP en Córdoba, Blanca Torrent; y el presidente de la Fundación San Telmo, Eustasio Cobreros. El encuentro estaba enmarcado dentro del desarrollo de uno de los módulos del Programa de Alta Dirección de Empresas Líderes, ADEL, que imparte esta escuela de negocios en Málaga.

Cuberos ha admitido que la situación empresarial y laboral en Málaga es «complicada», ya que al depender con más intensidad del sector turístico, la economía está «más afectada» por la crisis del Covid-19. «De las previsiones de crecer más de un 2% este año vamos a pasar a caer un 13, un 14 o un 15%», ha resumido. Pero esto no significa, en su opinión, que haya que buscar un cambio de modelo productivo menos apoyado en el turismo y los servicios. «Bienvenida sea la industria, pero lo que tenemos, no lo denostemos», ha afirmado.

La presidenta del Grupo Peñarroya ha añadido reivindicaciones propias del sector turístico, el más afectado por la pandemia. «Nos sentimos huérfanos porque sentimos que el Gobierno no está tomando las decisiones adecuadas. Necesitamos más ayuda», ha afirmado la empresaria malagueña, que echa en falta «una rebaja del IVA turístico» como la que han realizado Reino Unido o Portugal. Además, ha pedido que los ERTE se mantengan «hasta que la industria se recupere, no con la fecha tope de septiembre o diciembre», porque si no, van a dar paso «a ERE y a concursos de acreedores».

Peñarroya ha revelado que en su caso, pese a depender en un 75% del mercado británico, que se ha desplomado, han reabierto tres de sus cuatro hoteles, aunque con menos plazas disponibles, redirigiéndose al turismo nacional, y han recuperado a todos los trabajadores del ERTE. «Podemos llorar con un ojo, pero cuidado: es julio y agosto, y luego vendrán septiembre, octubre, noviembre...», ha advertido. En su opinión, sería fundamental que la UE implantara «controles sanitarios igualitarios para todos los países miembros» de forma que los viajeros se sientan seguros.

Gómez-Guillamón, por su parte, destacó que la apuesta de Málaga por la tecnología "ha sido acertada", ya que este sector, y por extensión el PTA, es el que mejores perspectivas tiene en esta situación adversa. Respecto al sector aeronáutico, reconoció que tiene "problemas" pero "no es un sector en declive" y "volverá a crecer".