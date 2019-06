Un policía nacional malagueño revoluciona la cosmética con una vaselina con aloe vera Sergio Núñez, de 42 años, es un policía nacional en excedencia, que ha practicado el surf y realiza tatuajes. :: sur Sergio Núñez, policía en excedencia, lanza al mercado Twenty Nine Art, un producto que cuenta con aplicaciones diversas en deportes, tatuajes y enfermedades como la psoriasis EUGENIO CABEZAS Martes, 18 junio 2019, 00:17

Sergio Núñez es policía nacional en excedencia. Gran aficionado al surf, deporte en el que ha competido a nivel internacional, esponsorizado por grandes marcas como Nike, y a los tatuajes, ya que es tatuador profesional, hace un año lanzó al mercado una vaselina que está revolucionando el sector de la cosmética, ya que cuenta con múltiples aplicaciones tanto en deportes, centros de tatuajes, como para el tratamiento de enfermedades como la psoriasis, entre otras muchas.

Aunque reside en Pontevedra por motivos personales, la empresa es netamente malagueña. No en vano, Núñez está pendiente de regresar a la provincia para retomar su trabajo como agente policial en los próximos meses. De su experiencia personal como surfero y tatuador surgió la idea de lanzar al mercado una vaselina que fuera de la máxima calidad, con ingredientes naturales como el aloe vera. «Primero intentamos hacerlo con producción ecológica de Málaga, pero al final, para el volumen de producción que necesitamos, tuvimos que optar por el extracto de aloe vera», cuenta el emprendedor malagueño.

En su primer año de comercialización, la marca Twenty Nine Art ha conseguido distribuir alrededor de 20.000 envases, en los dos formatos disponibles, Silver y Gold. La diferencia entre ambos radica en que el primero no cuenta con factor solar de protección del 25%, algo que sí tiene el segundo envase. «Las aplicaciones son numerosas, no sólo para los deportistas, para prevenir rozaduras, como en el ciclismo, el triatlón o el surf, sino también en los centros de tatuajes, para tratar la piel una vez que te has tatuado», describe Núñez, quien detalla que la vaselina es de la máxima calidad, por lo que forma una película aislante que previene las infecciones tras los tatuajes.

Según detalla, acaban de cerrar un acuerdo para la distribución comercial del producto, cuyo precio de venta al público recomendado es de 8,9 euros para el envase de 30 mililitros, con la compañía Cesfarma, con más de 300 puntos de distribución en todo el país. Así, por el momento, el producto se está comercializando ya con éxito en Galicia, Castilla y León, Andalucía, Madrid, Canarias y Cataluña.

Núñez ha puesto en marcha el negocio junto a su pareja Carina Lago, de origen inglés. Aunque la distribución la hacen desde Pontevedra, cuentan con centros de elaboración en Barcelona y Murcia. «El producto está certificado a nivel europeo, pues cuenta con todos los registros y una patente», detalla el emprendedor malagueño, quien explica que en el mercado pueden encontrar numerosas vaselinas, «pero ninguna con la calidad y fiabilidad de la nuestra», presume.

El éxito de Twenty Nine Art ha tenido ya incluso una repercusión internacional, ya que el producto ha aparecido en varias revistas especializadas de surf. Además de los envases de la vaselina, la compañía vende diversos modelos de camisetas con el logotipo de la firma creada por Núñez. «Es una forma de darnos a conocer y de promocionar la marca», cuenta este emprededor, quien confiesa que hace unos pocos años no se hubiera imaginado poniendo en marcha una empresa de fabricación y comercialización de vaselina. «Pero de mi experiencia deportiva y como tatuador, surgió la idea», dice.