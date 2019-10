Empleados de Oracle en Málaga denuncian que la empresa plantea 22 despidos mientras contrata a 30 personas Uno de los edificios de oficinas que ocupa Oracle en el PTA. / SUR. ARCHIVO Según el comité de empresa, la compañía aduce «razones organizativas» para estas salidas, que se canalizarán a través de despidos improcedentes individuales y no voluntarios NURIA TRIGUERO MÁLAGA Viernes, 11 octubre 2019, 13:23

Los despidos se ciernen sobre las oficinas de Oracle en Málaga. La empresa ha anunciado que la semana que viene, hasta 22 empleados saldrán de su plantilla por «motivos organizativos»asta 22 empleados saldrán de su plantilla por «motivos organizativos», según denuncia el comité de empresa. Es incomprensible, aducen, que la multinacional despida a gente a la vez que prepara 30 nuevas contrataciones. En la oficina madrileña de Oracle también se han planteado despidos. Este periódico se ha puesto en contacto con el departamento de comunicación de Oracle Ibérica, que no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Estas salidas van a ejecutarse mediante despidos improcedentes e individuales no voluntarios, según lamenta el comité de empresa. «El año pasado la empresa también realizó despidos, pero concedió una bonificación extra sobre la indemnización mínima legal y dio flexibilidad para que hubiera salidas voluntarias, algo que no ha hecho esta vez», explican desde el comité de empresa de Oracle en Málaga. Los representantes sindicales han pedido a la compañía una negociación de las condiciones de estos despidos, pero aseguran no haber encontrado respuesta.

Oracle cuenta con casi 700 personas en plantilla en Málaga; más concretamente en el Parque Tecnológico, donde ocupa dos edificios de oficinas, dedicadas a labores comerciales y de preventa. La mayoría de sus empleados son extranjeros que se han mudado a Málaga con sus familias. Desde el comité de empresa denuncian que para estos expatriados, un despido es «aún más traumático, ya que en Málaga no hay otra empresa donde puedan encontrar un puesto de trabajo similar, así que expulsarles de Oracle es expulsarles de Málaga».