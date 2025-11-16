Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marina Molinero y Enrique Tena en el Simed, delante de una de las maquetas elaboradas por su empresa. Ñito Salas

El 'efecto portal de Belén' o por qué las maquetas siguen siendo insustituibles para las inmobiliarias

La empresa malagueña Maquetas.tech es referente en la fabricación de reproducciones a pequeña escala de proyectos: se la rifan desde las grandes promotoras hasta Amazon

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:47

Enrique Tena, fundador y director técnico de Maquetas.tech, ha acuñado una peculiar expresión para explicar por qué algo tan analógico como las maquetas sigue ... siendo una herramienta insustituible a la hora de vender un piso o de presentar un proyecto arquitectónico. «Yo lo llamo el efecto portal de Belén: ¿has visto a alguien enfadado delante de un nacimiento?», inquiere. Y añade: «La maqueta hace que la gente entienda rápidamente un concepto complejo. Dan un plus de fiabilidad: la gente se fía más de algo que puede tocar. Cuando enseñas una maqueta, el cerebro baja la barrera emocional. Por eso se mantiene como un arma fundamental en el marketing inmobiliario, por mucho que haya 'renders', tours 360º y gafas de realidad virtual».

