El 'efecto portal de Belén' o por qué las maquetas siguen siendo insustituibles para las inmobiliarias

Enrique Tena, fundador y director técnico de Maquetas.tech, ha acuñado una peculiar expresión para explicar por qué algo tan analógico como las maquetas sigue ... siendo una herramienta insustituible a la hora de vender un piso o de presentar un proyecto arquitectónico. «Yo lo llamo el efecto portal de Belén: ¿has visto a alguien enfadado delante de un nacimiento?», inquiere. Y añade: «La maqueta hace que la gente entienda rápidamente un concepto complejo. Dan un plus de fiabilidad: la gente se fía más de algo que puede tocar. Cuando enseñas una maqueta, el cerebro baja la barrera emocional. Por eso se mantiene como un arma fundamental en el marketing inmobiliario, por mucho que haya 'renders', tours 360º y gafas de realidad virtual».

Esta opinión puede confirmarse a simple vista en el Simed: pocas promotoras renuncian a exponer reproducciones físicas de sus proyectos. En plena era de la IA y la realidad aumentada, las maquetas siguen siendo el foco de atención de los expositores. Las inmobiliarias lo saben y compiten por tener las más espectaculares; para eso recurren a empresas especializadas como Maquetas.tech, que mezclando tecnología con artesanía elaboran verdaderas virguerías: edificios a escala con todo tipo de detalles externos e internos, con piezas móviles e iluminados, que se abren y muestran el interior de las viviendas, que combinan la maqueta física con maquetas digitales interactivas... «No hay muchas compañías como la nuestra en España y probablemente ninguna que combine la reproducción física y la digital», presume Tena.

En este nuevo periodo de auge inmobiliario, a empresas como ésta no les falta el trabajo. Maquetas.tech tiene previsto sumar un millón de euros de facturación este año entre sus dos líneas de negocio: las maquetas físicas y las digitales, que desarrolla bajo la marca Jet Communication. Contra lo que parece lógico, la pata que nació primero fue la digital. «Cumplimos 25 años como agencia de marketing inmobiliario. Hacemos 'renders', vídeos promocionales, 'tours' virtuales... Cuando explotó la burbuja del ladrillo en España salimos fuera: a Marruecos, Francia, Reino Unido, Turquía... Aprendimos mucho de cómo se presentaban los proyectos inmobiliarios de alto nivel. Y una parte muy importante siempre eran las maquetas. En Málaga llegó a haber tres o cuatro talleres, pero cerraron con la crisis. Y cuando empieza a despertar el sector en 2014 nos damos cuenta de que no había maquetistas. Pensamos que ahí podía haber negocio, así que rescatamos a algunos de los mejores maquetistas y montamos un taller».

El tiempo les ha dado la razón y por más innovaciones digitales se introducen en el marketing inmobiliario -IA, vídeos 3D, gafas de realidad virtual o aumentada-, la maqueta física sigue siendo insustituible. «La mejor prueba es que hacemos maquetas para Amazon, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo», indica Enrique Tena. La empresa malagueña tiene veinte empleados y trabaja «con todas las grandes promotoras españolas», asegura su director. En esta edición del Simed, por ejemplo, ha elaborado instalaciones para Neinor, Landco, Top Gestión o Vallehermoso.

Pero las maquetas no sólo sirven para vender pisos; tambien se utilizan para ayudar a visualizar proyectos industriales, comerciales o energéticos. En todos estos sectores tiene clientes Maquetas.tech. «Estamos haciendo muchas maquetas para empresas no inmobiliarias. Últimamente, por ejemplo, hacemos muchas de centros de datos», apunta Enrique Tena. Sus trabajos viajan fuera de España: a Reino Unido, Francia, Suiza, Portugal o Marruecos. «el año que viene queremos potenciar la expansión internacional», dice el director ejecutivo.

¿Cómo se fabrica una maqueta?

El proceso de fabricación de una maqueta implica «tecnología y artesanía al 50%», explica el fundador de esta empresa, que tiene su taller en la incubadora Promálaga I+D. «Tenemos máquinas de corte láser de alta precisión, impresión 3D y otros avances tecnológicos. Nosotros recibimos los planos y trabajamos digitalmente, con unas máquinas que lo troquelan todo. Pero después los detalles -la jardinería, las pinturas, el mobiliario urbano...- lo hacen a mano artesanos con mucha experiencia. Así es como se consigue el nivel de de detalle hiperrealista», explica. No es fácil encontrar este tipo de profesionales: ahora, por ejmeplo, la empresa tiene una vacante de jefe de taller

En cuanto a los materiales, se utilizan sobre todo plásticos y metacrilatos, pero materiales más tradicionales como la madera balsa no han desaparecido. La clave del éxito de una maqueta está «en el nivel de detalle», tanto en el exterior del edificio (con jardines, árboles, piscina, parques infantiles y elementos de mobiliario urbano) como en el interior. El mobiliario, los colores en las paredes y el resto de elementos decorativos que puede tener una casa real también deben aparecer en su representación a escala. El 'efecto wow' se termina de conseguir con extras como la iluminación, los movimientos mecánicos y la combinación con pantallas interactivas donde el cliente puede ver imágenes en 3D, planos de planta o las vistas reales que va a tener en el piso concreto que le interesa.

Entre los encargos más complejos que ha asumido esta empresa malagueña está la de las torres de Martiricos, que combinaba maqueta física e interactiva. «El cliente introducía en la pantalla táctil las características que buscaba: precio, tamaño, orientación... y se iliminaban en verde en la maqueta física los pisos que cumplían esos filtros. Una vez elegía una vivienda podía ver en la pantalla las vistas reales que tenía desde su terraza», explica Tena.