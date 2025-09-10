Así duermen los malagueños: lo que más buscan en un colchón (y lo que de verdad necesitan)

La firma local líder, con 45 años de trayectoria, MiColchón, especialistas en descanso en Málaga, nos ayuda a entender los hábitos de sueño en ... la provincia y qué buscan sus habitantes cuando toca renovar el dormitorio.

1. Málaga duerme... pero no siempre bien

Los expertos Colchonólogos® de MiColchón, que atienden a diario a clientes en las tiendas de colchones en Málaga y Granada, detectan patrones comunes:

«Hay una preocupación creciente por el descanso, especialmente entre personas con dolor de espalda, mujeres en la menopausia y jóvenes que teletrabajan», explican.

Sin embargo, el 70% de los malagueños llega con ideas preconcebidas que no siempre se ajustan a sus necesidades reales.

2. Colchones más buscados en Málaga: firmeza, frescor y salud lumbar

En las tiendas MiColchón en Málaga, los clientes cada vez llegan con mayor conciencia sobre la importancia de un buen descanso. Lo que más valoran:

-Firmeza media-alta que cuide la espalda.

-Buena transpirabilidad para combatir el calor malagueño.

-Materiales naturales, hipoalergénicos y duraderos.

-Adaptabilidad si duermen en pareja.

-Confianza en una marca especializada.

La más demandada: la Serie Gold de Nessen

Nessen, colchones premium y exclusivos de MiColchón, se ha convertido en el referente local en descanso saludable. Su Serie Gold es la más elegida por quienes buscan un colchón de gama alta con garantías:

-Nessen Gold Firm: considerado «el colchón más cómodo del mundo», ofrece firmeza envolvente y soporte perfecto para quienes necesitan estabilidad y alivio lumbar.

-Nessen Gold Soft: más suave y adaptable, combina Memoryvis® con tecnología Air Dreams, ideal para quienes desean un confort mullido y fresco.

-Nessen Gold Twin: el favorito de las parejas. Con doble cara (firme y suave), una con tejido Hilo Frío Premium y otra cálida con acolchado Memoryvis Mousse, se adapta a cada estación y tipo de durmiente.

Ampliar MiColchón El Viso: la tienda de descanso más grande de Europa.

Y atención, porque ningún otro colchón del mercado ofrece tanto: todos los modelos de la Serie Gold incluyen 12 años de garantía, 202 noches de prueba, diseño ergonómico de última generación y materiales de altísima calidad. Una combinación exclusiva que solo Nessen y MiColchón pueden ofrecer para que descanses con total confianza.

3. ¿Y qué recomiendan los expertos?

Según los expertos, la clave está en adaptar el colchón a la morfología, dolencias y estilo de vida de cada persona. Aquí entra en juego la Colchonología®, un concepto exclusivo de MiColchón que actúa como puente entre médicos, fisioterapeutas y el equipo de descanso ideal.

«Dormir bien no es cuestión de moda, sino de salud», apuntan desde el equipo técnico de MiColchón. «Muchas veces, los clientes llegan con ideas preconcebidas: algunos creen que necesitan el colchón más firme sin considerar su postura o dolencias, y otros rechazan la viscoelástica sin saber que, bien elegida, puede favorecer la circulación y aliviar puntos de presión. Por eso es tan importante el asesoramiento personalizado que ofrecemos con nuestra Colchonología®.»

Si buscas colchones viscoelásticos en Málaga o soluciones específicas para tu descanso, la firma local ofrece alternativas adaptadas a cada caso.

4. Dormir bien en Málaga es posible (incluso con calor)

El calor es uno de los grandes enemigos del descanso en la Costa del Sol. Por eso, los colchones con tejido de Hilo Frío Premium o tecnologías como Air Dreams, se están convirtiendo en los más demandados.

Además, MiColchón ofrece almohadas refrescantes, toppers con doble cara y colchones como el Gold Twin, que se adaptan al clima de cada estación.

Descansa como te mereces. Y empieza a pagarlo en 2026

En MiColchón, dormir bien no tiene por qué esperar. Este septiembre, puedes renovar tu descanso con condiciones únicas:

Compra hoy y empieza a pagar en 2026.

Financia tus compras en 60 cuotas con TIN 9% y TAE 9,38%, y benefíciate de 2 meses de carencia para empezar el cambio sin agobios.

Ampliar MiColcjón en Ronda cumple ya un año.

Acércate a cualquiera de nuestras tiendas de colchones en Málaga o entra en www.micolchon.com y deja que un experto Colchonólogo® analice tu caso y te recomiende el colchón perfecto, sea cual sea tu dolencia o preferencia.

Después de 45 años, MiColchón sigue ayudando a miles de malagueños a dormir mejor cada noche.

MiColchón. Especialistas en descanso saludable.