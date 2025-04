Crean en Málaga una nueva herramienta digital para gestionar las citas de las pymes

Fernando Torres Jueves, 26 de diciembre 2019, 00:42 Comenta Compartir

El acceso a la tecnología digital puede marcar la supervivencia de una pequeña o mediana empresa. Los grandes grupos y las corporaciones internacionales ofrecen a sus cadenas soporte y desarrollo propio de herramientas y aplicaciones que, en muchos casos, marcan la diferencia frente a negocios independientes o de menor tamaño. Ante esa realidad, Yoav Slimobich y Álvaro Gómez comenzaron a trabajar en Málaga con una idea que diera solución al problema:ofrecer tecnología digital de forma accesible y con un alto nivel de rendimiento.

El primer paso fue Ufit365, una aplicación para gimnasios que busca ofrecer a los establecimientos independientes el mismo servicio tanto interno como externo que las grandes cadenas. Se trata de una aplicación matriz «muy completa», explica Slimobich, en la que los socios de un gimnasio pueden ver novedades , promociones, horarios, reservar clases, ver rutinas de entrenamiento, recibir notificaciones y estar conectado constantemente con el centro deportivo. Además, la empresa ofrece personalizar la aplicación con los elementos corporativos de cada cliente. «Actualmente más de veinte gimnasios malagueños la utilizan, y un total de 70 con los del resto de España», añade el fundador.

Centrándose en este modelo de establecer una base funcional para ofrecer a los clientes nació Upro365, la joya de la corona de la empresa malagueña en la que los fundadores tienen puestas más esperanzas. «Está siendo una auténtica revolución», añade Slimobich. Se trata de un sistema integral de gestión de citas para negocios en los que acuden usuarios a lo largo del día, como centros de fisioterapia, logopedia o, en definitiva, cualquier trabajador que necesite ofrecer a sus clientes un método fácil de concertar una cita.

«Los profesionales se ahorran muchísimo tiempo al teléfono dando citas ya que se pueden tramitar de forma muy sencilla en menos de un minuto», añade. Además cuentan con un sistema automatizado de notificaciones tanto para los profesionales como para los clientes, que les permite tener presente en todo momento las citas del día a día. «Es muy útil para las pymes, ya que no siempre se puede contratar a alguien para que esté en la recepción y muchas veces el teléfono no deja de sonar mientras que se está atendiendo a un paciente o cliente», explica Slimobich, que remarca que la misión de la firma es ayudar a los empresarios que no disponen de un departamento propio para este tipo de soluciones y no pueden permitirse pagar el desarrollo integral de una aplicación. «En muchos casos los precios son muy elevados para según qué empresas».

El fundador hace hincapié en que el formato de las herramientas está adaptado a todas las edades y perfiles de clientes, buscando así la máxima amplitud en el espectro de posibles usuarios, sin importar su edad ni sus conocimientos en el uso de aplicaciones y herramientas móviles.

Por último, y de nuevo bajo la misma filosofía, la marca malagueña cuenta con Uwork365, un sistema similar para que las pymes puedan adaptarse a la ley de control horario de los trabajadores, solo que con un «valor añadido». «La hemos adaptados para las empresas en las que fichar es más complicado, en las que hay horarios partidos, turnos cambiantes y situaciones similares como restaurantes y centros hosteleros con mayor flexibilidad horaria y laboral.