Airpeg, climatización integral desde Málaga para la industria nacional José Ramón Pérez, fundador de Airpeg, junto a la nave de la empresa, asentada en Alhaurín de la Torre. / Fernando Torres La empresa, afincada en Alhaurín de la Torre, cuenta con un programa informático de monitorización y asistencia único en el mercado FERNANDO TORRES Miércoles, 28 agosto 2019, 00:41

Desde Galicia hasta Ceuta hay cientos de naves industriales, hoteles, museos e instalaciones químicas y farmacéuticas que tienen algo en común. Son clientes de Airpeg, una empresa malagueña que lleva trece años haciéndose fuerte en la climatización industrial. Se trata de un sector especialmente complejo y que requiere de un desarrollo técnico específico y de una ingeniería actualizada al minuto. Su propietario es José Ramón Pérez, un malagueño que encontró en este sector la oportunidad de sobreponerse a la adversidad cuando la crisis del ladrillo amenazaba con poner fin a su proyecto.

Desde el año 2004, Pérez se sumergió en el mundo de la climatización, primero como autónomo y dos años después bajo la firma actual. «Al principio nos dedicábamos principalmente a climatizar domicilios y edificios, muchísimos de obra nueva». Airpeg llegó a trabajar de forma simultánea en promociones por toda la provincia, algunas de más de 2.000 viviendas, pero la crisis empezaba a expandirse y los proveedores fueron dejando de pagar. «Acumulamos una deuda muy importante que nunca llegamos a recuperar». La marca comenzó a pasar tiempos difíciles y estuvo muy cerca de echar el cierre, pero Pérez no estaba dispuesto a dejar atrás a sus empleados. Cambió de domicilio a Alhaurín de la Torre y su sótano se convirtió en el centro de operaciones durante un tiempo. Desde allí comenzó a reinventarse a sí mismo y a concebir «prácticamente de cero» los servicios que quería ofrecer. «Siempre me había llamado mucho la atención el sector industrial», explica, y decidió orientar los recursos que quedaban en esa dirección, lo que supuso el principio de una de las compañías con más prestigio en la climatización de espacios profesionales.

Uno de los grandes clientes que llegaron entonces y que todavía se mantiene fue Vidafarma, (por aquellos años todavía Cofarán). El control de la temperatura y la humedad de los miles de metros cuadrados de almacén farmacéutico no era sencillo, pero los resultados hablaron por sí solos. Cuando Cofarán se asoció a nivel nacional para convertirse en Vidafarma, Airpeg se situó como proveedor principal para encargarse de la climatización. Desde ese momento la expansión fue orgánica, obtenida a base de «especialización y boca a boca».

Trabajan con el Museo Picasso Málaga y Cofarán, entre otros El objetivo de Airpeg es abrir delegaciones en sus focos de acción: Madrid, Sevilla y Galicia

En Málaga, la empresa trabaja con decenas de entidades de distinto peso y con fórmulas diferentes. Entre ellas destacan el Museo Picasso de Málaga, distintos hoteles como el Cenyt de Estepona o las naves de Liderpapel, además del citado Vidafarma.

Ingeniería propia

Los servicios de Airpeg van más allá de la especialización de cara a las necesidades industriales. Una de sus mayores bazas es la investigación y el desarrollo que desarrollan desde su base de operaciones, fundamental de cara a la planificación de los proyectos -algo esencial cuando se aborda la climatización de naves de miles de metros cuadrados en las que se almacenan productos con necesidades de temperatura y humedad muy concretas-. El equipo de Airpeg plantea los proyectos desde cero y trabaja con proveedores de talla mundial.

Sin embargo, la mayor diferenciación de esta empresa está en el servicio posventa y en los contratos de mantenimiento. «Contamos con un sistema informático que cumple dos funciones; por un lado nos ayuda a monitorizar las instalaciones y a recibir información en tiempo real de lo que está ocurriendo en cada aparato, y por otra permite al cliente hacer un seguimiento continuo del mantenimiento, eliminando los papeles y ofreciendo toda la información necesaria en el mismo lugar». Este software, que es pionero en Málaga, permite evitar averías, ya que hace que el trabajo preventivo sea lo más eficiente posible.

Airpeg cuenta ahora mismo con empleados en Galicia, Madrid, Sevilla y Málaga. «Nuestro objetivo a largo plazo es que en esos lugares se acabe instalando una delegación propia que no dependa de esta nave». No obstante, ese crecimiento irá llegando «poco a poco». «Si algo he aprendido de los momentos más duros es que para mover el pie de atrás, el de delante tiene que estar muy asentado».