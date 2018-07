AERTEC prueba su avión no tripulado en playas de Huelva 01:16 Este desarrollo permite tareas de control de inmigración, apoyo a emergencias, soporte a flotas pesqueras u operaciones de medio ambiente SUR Málaga Lunes, 30 julio 2018, 20:47

La plataforma aérea no tripulada de ala fija TARSIS 75, desarrollada por la malagueña AERTEC Solutions, construída en fibra de carbono, ha demostrado también que puede operar desde la playa, con lo que amplía su abanico de soluciones en pistas no convencionales. Este desarrollo permite ampliar las posibilidades de operaciones de observación y vigilancia en costa del TARSIS 75, dotándolo de una mayor flexibilidad. Control de inmigración, apoyo a emergencias, soporte a flotas pesqueras u operaciones de medio ambiente, destacan entre otras posibles aplicaciones. El TARSIS 75 es un avión no tripulado táctico ligero con altas prestaciones, diseñado con tecnología propia de AERTEC, preparado para transportar una carga de pago máxima de hasta 12 Kg y alcanzar una autonomía máxima de 12 horas.