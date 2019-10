Casi 40.000 hogares de Málaga se acogen al bono social para pagar la factura de la luz El dato representa el 14% de las ayudas estatales que se aportan en toda Andalucía, dirigidas a familias con rentas bajas, pensionistas y familias numerosas sin excepción FERNANDO TORRES Domingo, 6 octubre 2019, 19:53

En Málaga hay casi 40.000 hogares que reciben el bono social del Estado para hacer frente a la factura de la luz. En concreto, según los datos registrados por Endesa, son un total de 39.873 domicilios, cifra que si se cruza con la media de habitantes por casa de España (2,49 según el Instituto Nacional de Estadística) da lugar a un resultado que habla por sí solo: en la provincia, como mínimo, hay 99.283 personas que necesitan ayuda pública para pagar el recibo de la electricidad.

Según los mismos datos de Endesa, en Andalucía hay un total de 268.970 hogares acogidos a esta ayuda estatal, lo que representa el 14,8% de las ayudas que se aplican en la región.

Pero, más allá de los datos, ¿qué es el bono social del Estado para el consumo eléctrico? El director de Atención al Cliente de Endesa en Andalucía y Extremadura, Julio Moratalla, explica a SUR que es una ayuda pública que comenzó a aplicarse en torno al año 2012, aunque su aplicación actual se rige por un decreto del año 2017, que corregía «algunas carencias importantes» del planteamiento anterior, que se redactó durante los años más duros de la crisis.

En la actualidad, está concebido para ayudar a «determinados colectivos» a hacer frente a los gastos energéticos, ya que estos se consideran un bien de primera necesidad. La aportación pública a los recibos va del 25 al 40% en función de los grupos de riesgo a los que pertenezca el solicitante. A efectos prácticos, el Gobierno distingue entre dos tipos de perfil:vulnerable y vulnerable severo.

Un consumidor vulnerable es un hogar en el que la renta no supera los 800 euros al mes. «Si en ese domicilio vive un menor, el mínimo asciende a 1.100 euros, y si hay dos menores, a 1.400». Todos estos casos se consideran de vulnerabilidad normal y pueden aspirar a la bonificación del 25% del coste de su consumo eléctrico.

El bono social comenzó a aplicarse durante los años más duros de la crisis y se modificó en 2017 para actualizarlo

El vulnerable severo es el hogar en el que los mínimos anteriores se ven reducidos al 50 por ciento. Es decir, los domicilios sin menores en los que la renta no supere los 400 euros al mes;l as familias con un hijo que no superen los 600 y las que tengan dos hijos y no alcancen los 700 recibirán una aportación equivalente al 40 por ciento del gasto.

En el primer grupo también se incluyen todas las familias numerosas «sin distinción» y los hogares en los que la renta provenga de «pensiones mínimas por jubilación o incapacidad permanente», añade el directivo de Endesa.

Todos los que se benefician del bono social deben tener en cuenta que el porcentaje que asume el Estado tiene un máximo, es decir, que solo se aplica hasta un determinado número de kilovatios por hora al mes. «El resto se queda fuera de la ayuda para incentivar un consumo responsable», comenta el experto.

Pequeño consumidor

Moratalla explica que «cualquier persona» en las condiciones anteriormente expresadas puede solicitar el bono social –siempre y cuando estén acogidas al Precio Voluntario del Pequeño Consumidor–. No obstante, el proceso burocrático para conseguir el bono es «complejo y largo», explica, ya que el Estado solicita «mucha información» para comprobar que se cumplen todos los requisitos necesarios.

Con respecto al dato de los hogares que se acogen al bono social, la delegación malagueña de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua Málaga) explica que la cifra, aunque parece llamativa, se queda corta ya que en la provincia hay «mucha más gente en situación de pobreza energética». «Creemos que este bono social no cubre la situación, que se agravará con la llegada del invierno y la necesidad de calentar los hogares», indica a SUR la responsable de la institución en Málaga, Dolores García.

Ante un cambio de paradigma La provincia en particular y Andalucía en general tienen la oportunidad de convertirse a medio plazo en uno de los grandes polos energéticos de Europa, especialmente en fotovoltaica, al igual que el mar del Norte lo será por la eólica. La Junta, Endesa –como principal distribuidora–, empresarios y especialistas en energías limpias del mundo académico son optimistas sobre las oportunidades de la comunidad para afrontar los retos del cambio climático y la reducción de emisiones de CO2. Tanto es así que el avance del autoconsumo doméstico y la microgeneración, así como la electrificación de la movilidad, van a cambiar radicalmente la forma de generar y consumir en los próximos años. También se tendrá que producir un abaratamiento del elevado coste actual del suministro para los usuarios. Así se puso de relieve en la mesa técnica sobre energía renovable, organizada por SUR y Endesa en septiembre. La eólica y la fotovoltaica han llegado a un nivel de desarrollo que ya no necesita primas, sino que puede competir en el mercado liberalizado.

García asegura que la postura de Facua es clara: «Es necesaria una intervención del Gobierno en el sector eléctrico que evite la especulación de los precios que se va registrando desde que se liberalizó el sector». Asegura que desde 1997, la organización mantiene un control del importe de las facturas y que el acumulado del ascenso supera el 80%, pese a que cuando desde la Unión Europea se planteó la liberalización «se prometió un ahorro que no ha llegado».

«Si tenemos en cuenta estas subidas paulatinas y la crisis económica con el empobrecimiento que conlleva no hay que ser muy pobre, muchísima gente tiene dificultad para pagar la factura de la luz», asevera García. Además, la responsable añade que el trámite para conseguir el bono social tiene unos procedimientos «muy complejos» y los requisitos son contradictorios. «¿Por qué se mira la renta para los hogares normales pero no hace falta presentarla en el caso de todas las familias numerosas, sin importar los ingresos mensuales?».

Límite al consumo

La gran reivindicación de Facua con respecto a este asunto pasa por facilitar los trámites de consecución del bono, además de eliminar un mínimo de consumo. «El Estado asegura que se hace cargo de entre el 25 y el 40%, pero de una parte muy pequeña, al fin y al cabo según nuestros datos el descuento es de un 12%, es decir, que si la factura es de cien euros, hay que pagar 88», explica García.

Además, Facua pide al Estado que el consumo eléctrico no se vea gravado por un 21% de IVA y que se le aplique solo el 4, como en otros bienes de primera necesidad, por el mismo motivo que existe un mercado libre y otro regulado a diferencia de otros servicios como el teléfono o internet.