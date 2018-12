La empresa debe a cada empleado 28 minutos al mes de media

madrid. Existe una especie de tópico que sitúa a España como un país con un alto grado de absentismo laboral. Sin embargo, CC OO presentó ayer un informe con datos oficiales del INE que desmonta este mito.

España no es un país absentista, más bien al contrario. De hecho, con una tasa de apenas el 0,18%, en realidad es la empresa la que debe a cada trabajador tiempo, en concreto 28 minutos el mes de media. Y esto se extrae del dato de que el absentismo en sentido estricto supone una pérdida media de 16,8 minutos al mes por ocupado, mientras que las horas extras no pagadas representan prácticamente el triple: 45 minutos al mes.

El sindicato se lamenta de que muchas veces se identifica absentismo laboral con el concepto más amplio de ausencia de trabajo, en el que se incluyen permisos, excedencias, vacaciones, días festivos, jornada de verano, actividades sindicales, huelgas, expedientes de regulación de empleo, etc. Esta tasa en el sentido más amplio se situó en el 14,1% en 2017, según los datos que CC OO recoge de la encuesta del INE. Sin embargo, una vez que se excluyen las horas de vacaciones, permisos, bajas por IT, etc., la tasa de absentismo se reduce al 0,18%.