La economía creció menos de lo estimado en 2018 por la moderación del consumo familiar Varias personas deambulan por un centro comercial. :: o. antuña El PIB cerró el año con un alza del 2,4% frente al 2,6% previsto y anticipa la desaceleración para 2019 y 2020 en todas las nuevas estimaciones JOSÉ M. CAMARERO MADRID. Martes, 17 septiembre 2019, 00:02

Los ciudadanos gastan menos. Las empresas reducen su producción. Y la economía no avanza tanto como se creía. Ese es el resumen de la revisión de los datos de contabilidad nacional elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha corregido sus propias estimaciones con respecto a la evolución de la economía en 2018. Y lo ha hecho a la baja, confirmando la desaceleración general de la actividad, que ya se constata con mayor profundidad en este ejercicio y se prevé aún más acentuada a lo largo de 2020. Porque cuando se estimaba que el Producto Interior Bruto (PIB) había aumentado un 2,6% el año pasado, finalmente lo hizo un 2,4%, dos décimas menos.

Nada más conocer esas cifras definitivas, los expertos actualizaron sus cálculos. Y en todos los casos ha sido a peor. El Panel de Funcas ha rebajado una décima la previsión de crecimiento de la economía para este año, hasta el 2,2%. Diez de sus 19 analistas han revisado su estimación en términos más negativos y ninguno ha optado por alzas, en buena medida porque ha aumentado el pesimismo sobre el contexto internacional, condicionado por la guerra comercial entre EE UU y China, o el 'brexit'. En esa misma dirección se ha movido Afi, cuyos expertos creen ahora que la economía mejorará un 2,2% este año, dos décimas por debajo de su anterior previsión. En 2020, el ritmo de avance se moderaría hasta el 1,9%.

Para este ejercicio, el Banco de España había elevado dos décimas, hasta el 2,4% después de que en el primer semestre la evolución de la economía haya sido mejor a la esperada y tras constatar que el deterioro exterior no frenará su avance, aunque persiste ese riesgo. Estas cifras quedarán desactualizadas al revisarse el alza del PIB a la baja en 2018. Lo hará a finales de septiembre.

La mayor parte de la responsabilidad del descenso del PIB con respecto al cuantificado por el INE hasta ahora procede del comportamiento del consumo doméstico. Esto es, de lo que gastan los hogares, uno de los motores históricos de la economía, y el pilar del crecimiento en los últimos años de recuperación. El auge del gasto en consumo final se situó en el 1,8%. Son cinco décimas menos de PIB con respecto a lo inicialmente previsto por el INE, cuya estimación indicaba un alza del 2,3%.

Pero no solo las familias han gastado menos de lo calculado. También han retraído su cartera el conjunto de las Administraciones Públicas, cuyo gasto subió un 1,9%, dos décimas menos de lo que se pensaba (2,1%). El 2018 fue un ejercicio particular, marcado por el cambio de Gobierno tras la moción de censura de finales de mayo y la aplicación de unos Presupuestos del Estado que aún hoy siguen en vigor tras la prórroga del mes de febrero, cuando no salió adelante el proyecto de cuentas públicas para este ejercicio. También se ha revisado a la baja el gasto público, desde el 2,1% al 1,9%. En cambio, la inversión creció cinco décimas más de lo publicado, desde el 5,6% al 6,1%.

Endeudamiento mayor

Como resultado de esta revisión, el conjunto de la riqueza económica nacional se situó en los 1,2 billones de euros. Por eso, en principio, volverá a aumentar el ratio de deuda pública sobre PIB desde el 97,1% hasta el 97,6%. A finales de mes, el Banco de España actualizará sus registros oficiales.

Otra partida que impacta directamente en la evolución económica son las exportaciones, claves para entender la salida de la crisis. Las ventas al exterior de bienes y servicios de las empresas españolas se incrementaron un 2,2% con respecto a 2017, una décima menos de lo estimado inicialmente por las autoridades estadísticas. Además, las importaciones también crecieron menos (3,3% frente a 3,5%) de lo calculado a principios de año por el INE.

En el caso del empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, en 2018 creció un 2,5%, tasa similar a la estimada el pasado mes de marzo. En otros ejercicios, como el 2016, el efecto de la revisión es negativo, contabilizándose en torno a unos 80.000 empleos menos de los calculados previamente.