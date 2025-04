Díaz abre otra brecha en el Gobierno por el salario mínimo y las pensiones

LUCÍA PALACIOS MADRID. Jueves, 31 de diciembre 2020, 00:05 Comenta Compartir

Las diferencias en el seno del Gobierno de coalición en materia económica se hacen cada vez más evidentes. Dejando a un lado la reforma laboral -que está de momento aparcada-, dos de los actuales temas de fricción entre el ala del PSOE y la de Unidas Podemos son el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las pensiones. Así, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no escondió ayer sus discrepancias en estos asuntos, incluso desmarcándose del propio presidente, Pedro Sánchez. Si un día antes el jefe del Ejecutivo dejó entrever que el SMI no puede subirse, al menos en el corto plazo, por la «dramática situación» que están viviendo las empresas, Díaz no da por zanjada esta cuestión e insistió -en una entrevista en la Cadena Ser- en que es necesario incrementarlo. Eso sí, ha rebajado su pretensión inicial de elevarlo a 1.000 euros -algo que ya quería hacer también el año pasado- y se conforma ahora con una revalorización del 0,9%.

Las razones de Sánchez cayeron en saco roto para Díaz y, pese a las explicaciones que dio, la diputada gallega dijo que no puede comprender por qué se suben un 0,9% las pensiones, los salarios de los funcionarios y «dejamos fuera a quienes más lo necesitan». No le convenció el argumento que dio su presidente sobre esto, quien precisó que el salario mínimo «en el sector privado quien hace ese desembolso y ese esfuerzo es un empresario al que le estamos aliviando y ayudando con moratorias de pagos de impuestos y de cotizaciones, de pagos de alquiler, para poder sobrevivir».

En este sentido, Díaz pidió a su propio Ejecutivo «coherencia» para defender a los «más débiles», «hemos dicho que no vamos a dejar a nadie atrás». Y resaltó que el motivo de discusión son 30 céntimos al día, que es lo que supondría subir un 0,9% el SMI. «Creo que las empresas pueden soportar una revalorización de 30 céntimos al día», subrayó. Aunque no serían solo 30 céntimos diarios, sino que habría que sumar además el alza en las cotizaciones que esto supone, la deriva en otros salarios y multiplicarlo por los trabajadores que tengan.

La ministra avanzó que Trabajo ha convocado a los agentes sociales el próximo 8 de enero para negociar esta subida, que, por otro lado, no contentaría a nadie, ya que la patronal se niega a otra cosa que no sea la congelación -más ahora que sabe que tienen el apoyo del sector socialista del Gobierno- y los sindicatos ya han dicho que esta mínima revalorización no les serviría, ya que defienden alzas del 1,8% (CC OO) y del 5,3% (UGT). De hecho, están dispuestos a iniciar el año con movilizaciones si hiciera falta.

También el 8 de enero los agentes sociales están convocados para abordar la nueva prórroga de los ERTE, que caduca el próximo 31 de enero. Díaz pidió que no se agotara la negociación como en las tres ocasiones anteriores y exigió llegar a un acuerdo antes del día 15. En este sentido, cargó toda la responsabilidad de alargar los plazos sobre la CEOE, a la que acusó de «mantener una dinámica difícil» en la negociación anterior, ya que «hasta días antes no tenía clara su posición». «Hay dinámicas muy masculinas, que parece que hay que negociar hasta el último minuto», denunció.

No a otro recorte en pensiones

La diputada gallega abogó por mantener el mismo esquema actual de los ERTE, ya que ha dado una «enorme flexibilidad». Pero también pidió simplificarlo más, para que les sea más fácil acceder a las pequeñas empresas y autónomos.

La ministra de Unidas Podemos tampoco tuvo reparos en desmarcarse totalmente de la propuesta realizada por su homólogo de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de aumentar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión y resaltó que esta medida ni está en el acuerdo del Gobierno de coalición ni en las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo ni siquiera en la mesa del diálogo social. «No vamos a acompañar ningún recorte en materia de protección social, de ninguna de las maneras», aseguró, para recalcar que «esto sería cambiar la política de protección social, alterar los mecanismos donde tenemos a 9,7 millones de pensiones». Y dejó claro que no apoyarán esta medida con los 35 votos de su formación.

