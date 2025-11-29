Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo

Agricultura contacta con los 104 países compradores para minimizar los daños en las ventas de las que España es tercera potencia mundial

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

La aparición de dos casos oficiales de peste porcina africana en España, detectados en los cadáveres de dos jabalíes silvestres, ha implicado de forma inmediata ... el bloqueo de un tercio de los certificados de exportación de carne y derivados del cerdo común a parte de los 104 países del planeta a los que le venden las industrias y productores españoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  2. 2 Málaga enciende una mágica Navidad
  3. 3 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  4. 4 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  5. 5 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  6. 6 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  7. 7 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  8. 8 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  9. 9 Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos
  10. 10 Las tiendas abren en Málaga los domingos y festivos por Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo

La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo