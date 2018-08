Deslocalizar hasta la producción del dinero Arriba, una trabajadora cuenta yuanes chinos y dólares estadounidenses en un banco de Shanghai. A la izquierda, varios jóvenes chinos miran móviles con los que podrán pagar sin necesidad de dinero en efectivo. :: afp Mientras su población se encamina hacia el pago electrónico, China imprime el papel moneda de un creciente número de países ZIGOR ALDAMA GUIYANG. Lunes, 20 agosto 2018, 00:23

Que China es la fábrica del mundo no es ninguna noticia. Y que la calidad de sus productos ha aumentado hasta ponerse al máximo nivel en casi todos los sectores, tampoco. Pero hay cosas que parece lógico pensar que no se fabrican en el gigante asiático. El dinero, por ejemplo. Sin embargo, no es así. Las fábricas de papel moneda de China viven una época dorada, y no precisamente porque los chinos utilicen muchos billetes. Al contrario, languidecían por el espectacular impulso que el dinero electrónico tiene en el país de Mao hasta que comenzaron a recibir pedidos para producir el de otros países.

Ahora no dan abasto. «Nuestras máquinas llevan funcionando a todo trapo durante meses», comentó al diario South China Morning Post un empleado de la Fábrica de Moneda y Timbre que China tiene en la localidad de Baoding. La empresa, de titularidad pública, se define como «la mayor imprenta de dinero del mundo», y no bromea: cuenta con nada menos que 18.000 empleados, diez veces más que su homóloga estadounidense.

Se sabe que China produce el dinero de países como Nepal -el billete de cien rupias abrió las puertas del mercado internacional a China en 2015-, Tailandia, Malasia, Bangladesh y Sri Lanka, pero también el de lugares mucho más lejanos, como Brasil o Polonia. Otros no lo quieren publicitar para, según apuntó una fuente al diario de Hong Kong, «evitar debates innecesarios en casa».

Curiosamente, la vecina India es uno de esos países en los que ha estallado la polémica, aunque el Gobierno ha tachado de «totalmente infundadas» las informaciones que hablan de una posible deslocalización a China de la impresión de sus nuevos billetes, que tuvieron que ser diseñados y producidos a toda prisa después de la desmonetización que ordenó el primer ministro Narendra Modi para acabar con el dinero negro.

«Solo el Gobierno y el Banco de la Reserva de India emiten el papel moneda en cuatro fábricas de alta seguridad. Así es y así seguirá siendo», apuntó un funcionario del departamento de Asuntos Económicos para calmar el vendaval en las redes sociales. Y es lógico el enfado, porque no todos está de acuerdo con dejar en manos chinas el elemento que mejor refleja su soberanía monetaria. Y a nadie se le escapa tampoco que el gigante asiático es también el origen del 80% de las falsificaciones de productos que se venden en el mundo.

Billetes falsificados

«Es solo cuestión de tiempo que China siga los pasos de Corea del Norte y comience a falsificar billetes de cien dólares», comentaba un lector en la noticia. «No invirtáis en esos países. Tienen mayor posibilidad de que su moneda sea manipulada a través de la emisión de falsificaciones», subrayaba otro en la misma dirección. Un tercero se preguntaba cómo es posible que, teniendo una industria de impresión de papel moneda tan avanzada, los billetes de Hong Kong -que es una excolonia británica que mantiene su divisa- no se produzcan en China. «¿Déficit de confianza, un problema de cantidad o precios poco competitivos?», se preguntaba.

Otro de los aspectos preocupantes está en la seguridad del transporte. A pesar de que China afirma que las plantas de impresión de billetes cuentan con sofisticados sistemas que hacen casi imposible un robo, es evidente que su envío a países lejanos supone una debilidad en el sistema que podría ser aprovechada por criminales. Y, si eso sucediese, los gobiernos podrían sentirse suficientemente avergonzados como para no dar cuenta del robo.

Pero muchos de los países menos desarrollados no cuentan con la infraestructura necesaria para producir su propia moneda. Al menos, para hacerlo con las medidas contra falsificación suficientes. Y es evidente que China está tratando de ganar influencia en el mundo en vías de desarrollo, sobre todo a través de la Nueva Ruta de la Seda, un gigantesco plan de inversiones e infraestructuras que pretende vertebrar el planeta sin seguir la visión occidental que ha imperado hasta ahora.

«El mundo económico está viviendo una profunda transformación. Cuando más poderosa sea China, más desafiará el sistema de valores occidental. Imprimir dinero para otros países es un paso importante», sentenció Hu Xingdou, profesor de Economía en el Instituto Tecnológico de Pekín.