Desconvocadas las huelgas de vigilantes en Barajas y el aeropuerto de Las Palmas Ilunion abonará a estos trabajadores todos los pluses que tenían consolidados y que superan los 400 euros

Los usuarios de avión que regresen o comiencen sus vacaciones estos días pueden estar tranquilos: no se repetirán las largas colas que se vivieron el año pasado en Barcelona para atravesar los controles. La huelga de vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Madrid-Barajas que estaba prevista que comenzara este viernes hasta el 3 de septiembre se ha cancelado. Tampoco habrá paros en Las Palmas de Gran Canarias del 2 al 9 de septiembre.

Alternativa Sindical, la única organización de trabajadores que secundó ambas huelgas, comunicó ayer su cancelación tras el «exitoso» acuerdo alcanzado «in extremis» con Ilunion, la empresa adjudicataria de la vigilancia en los arcos de seguridad de ambos aeropuertos, que ha accedido a «todas y cada una de las exigencias y mejoras reclamadas», según explicó el sindicato en el comunicado.

El punto clave en las reivindicaciones ha sido el reconocimiento de los complementos salariales que los vigilantes tenían consolidados; se refieren al plus de asistencia y al plus madrugue, ambos con devengo desde el 1 de julio y que no serán ni compensados ni absorbidos por otros complementos. Asimismo, la empresa tampoco compensará ni absorberá el plus de radioscopia aeroportuaria (que asciende a 192 euros al mes), abonándolo íntegramente a todos los vigilantes de seguridad. Además, pagará íntegramente los pluses de aeropuerto (que suman 192 euros más) y rotación (97 euros), lo que supone un sueldo variable de más de 400 euros.

Pero aunque el tema salarial era clave, el pacto contempla otras medidas organizativas y laborales, como el reconocimiento del disfrute de las vacaciones ya concedidas por la anterior empresa concesionaria (Prosegur) o la negociación de un plus variable ligado al cumplimiento de objetivos individuales y colectivos que va ligado a los filtros. Asimismo, se ha acordado un incremento de la plantilla, avances en la paridad y conciliación, así como la impartición de la formación necesaria para que todos los vigilantes puedan operar con el equipo de rayos X y cobrar así el plus de rotación.

Acuerdo con Ryanair

También llegan buenas noticias desde Irlanda: Ryanair llegó ayer a un acuerdo con sus pilotos para poner fin a una huelga que dejó a miles de pasajeros en tierra. En España el sindicato de pilotos demandó a la aerolínea ante la Audiencia Nacional y este verano ha habido huelgas de los tripulantes de cabina, conflictos ambos que aún no están resueltos.