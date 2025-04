Mitad de 2021: la esperanza de la recuperación

Vivimos una crisis sanitaria sin precedentes, acompañada de una crisis económica y social por cuanto se restringe y paraliza la actividad productiva. Es un proceso ... muy diferente a la crisis financiera de 2008.

Nuestro modelo productivo ha primado el turismo y el sector servicios. Pero también cotamos con un sector emergente como el tecnológico, que tiene un crecimiento sostenido y puede acabar siendo punta de lanza de la economía nacional. El PTA, Virustotal, Aertec, Oracle, Ingenia son puntales que sirven como revulsivo para atraer inversores. Y tenemos a nuestro favor un gancho que no tienen otras ciudades: Málaga es una urbe en la que todo el mundo quiere vivir. Pero el sector servicios, con el turismo a la cabeza, está muy afectado. Los empresarios tenemos puestas nuestras esperanzas en la vacunación masiva de la población, en la que las administraciones deberían poner toda la carne en el asador. Si el ritmo de vacunación es bueno podrían minimizarse las restricciones en el segundo semestre y a final de año se normalizarían la situación sanitaria y la movilidad, al menos dentro de la UE. En este escenario, la economía tendrá una recuperación rápida en forma de V, según los expertos. Pero no seamos ingenuos: las empresas que consigan sobrevivir tardarán años en recuperarse.

Con esta tercera ola, que viene gigantesca, las empresas de estos sectores están viviendo de sus fondos de maniobra y endeudándose. Hay que conseguir que cuando empiece el flujo económico real no se hayan arruinado. Para ello las administraciones deben mirar a Alemania y proteger a su población y a su tejido productivo. Medidas eficientes serían la carencia en la devolución de los prestamos (ICO y no ICO) y la prórroga de los ERTE. Y por último y principal, a nuestros dirigentes les pido que no creen incertidumbre, el peor enemigo de los mercados.