Cuidado con los microcréditos: esconden mucho más que dinero fácil La OCU advierte de los intereses abusivos que pueden acarrear si no se salda la deuda en la fecha prevista y otros peligros relacionados con este tipo de préstamos archivo RAQUEL MERINO Málaga Jueves, 21 enero 2021, 23:54

Pones la televisión y, en pocos minutos, ya te han ofrecido hasta 600 euros sin intereses ni requisitos. Ante la necesidad de 'tapar algún agujero' y ante el convencimiento de que el banco va exigir mucho papeleo o, incluso, no te lo van a conceder, decides llamar y obtener el dinero rápidamente. ¡Cuidado! Tiene trampa. Al menos así lo advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que lanza un mensaje muy claro: «No caigas a ciegas en la trampa de los microcréditos: puedes verlos como una solución momentánea, pero lo cierto es que pagarás muy caro ese préstamo».

Las empresas que ofrecen estos microcréditos, normalmente de escasa cuantía, no superior a 600 euros, para devolver en plazos muy cortos, han proliferando en los últimos tiempos y más aún ahora con la crisis del coronavirus. Algunas incluso ofrecen el primer crédito gratuito o con una pequeña comisión, como señala la OCU.

Todo son facilidades hasta que se cumple la fecha de vencimiento del pago, que suele rondar los 30 días, sin que se haya podido devolver el dinero. Ahí los intereses se disparan. La OCU alerta de que los intereses de demora pueden superar el 1,5% diario, lo que se traduce en que para un préstamo de 300 euros, 20 días de retraso implican una penalización de 90 euros. Por no hablar de las comisiones por reclamación de posiciones deudoras e intereses adicionales que la empresa puede reclamar y que harán que la deuda inicial aumente de manera muy rápida, así como la posible inclusión en el registro de morosos o la posible venta de la deuda a una empresa de recobros, como apunta la OCU.

Pero no solo la situación se complica si no se puede hacer frente al pago en el plazo previsto. En el caso de que sí se devuelva el dinero, pero se necesite solicitar otro crédito más adelante, el segundo ya no será tan ventajoso como el primero. El TAE puede llegar a superar el 3.000%, es decir, por un préstamo de 300 euros se puede pagar más de 100 euros de intereses en solo un mes.

Por todo ello, antes de recurrir a este tipo de empresas que ofrecen dinero fácil hay que pensárselo no dos veces, sino alguna más, o estar completamente seguro de que se va a poder cancelar la deuda en el tiempo fijado y no recurrir en una segunda ocasión a esta alternativa.