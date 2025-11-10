Cuerpo se reúne en China con gigantes industriales para «reequilibrar el tablero» en plena guerra comercial
Pekín suspende durante un año los aranceles adicionales a EE UU y España busca atraer inversiones y reducir el déficit comercial de más de 40.000 millones
Madrid
Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:24
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acompaña a los Reyes en su primera visita de Estado a China. En la primera jornada de trabajo en ... la ciudad de Chengdu, Cuerpo atendió a los medios minutos antes de reunirse con los representantes de la empresa de baterías china CATL y destacó la necesidad de «reequilibrar el tablero comercial» para corregir el déficit comercial con China, que supera los 40.000 millones de euros.
Es decir, en el intercambio de bienes y servicios entre España y China, la brecha entre ventas y compras supera los 40.000 millones, un nivel que el ministro tratará de reducir con una visita que le llevará a reunirse con empresas e inversores asiáticos. «Esta visita tiene un gran componente muy importante económico y comercial. Queremos reforzar la cooperación en el ámbito comercial porque hay una relación muy asimétrica», reconoció Cuerpo, que aseguró que España «tiene que exportar más» y seguir abriendo el mercado, al tiempo que se atraigan inversiones a España «que puedan tirar de la cadena de producción y generar empleo».
