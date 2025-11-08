Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las empresas tienen como plazo límite para adaptarse el 1 de enero de 2026 y los autónomos, el 1 de julio de ese mismo año. Migue Fernández

Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?

Las asesorías constatan la inquietud de numerosos pequeños empresarios ante la entrada en vigor de esta normativa en 2026 y lanzan un mensaje tranquilizador: el que no estaba obligado a facturar sigue sin estarlo y el que hace las facturas a mano puede seguir haciéndolo

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:35

La cuenta atrás del año 2026 está ya en marcha y para miles de autónomos y pequeños empresarios malagueños supone una preocupación (otra más) en ... su cabeza: la de conseguir adaptarse a tiempo al Reglamento que Regula los Requisitos de los Sistemas Informáticos de Facturación (RRSIF), conocido como Reglamento Verifactu. Esta norma establece nuevos requisitos para los sistemas informáticos de facturación usados por empresarios y profesionales, con el objetivo de evitar y detectar prácticas fraudulentas como modificar facturas una vez expedidas o llevar una doble contabilidad a través del llamado software de doble uso. A partir del 1 de enero para las empresas y del 1 de julio para los autónomos, el hecho de tener instalado un programa no certificado por la Agencia Tributaria puede acarrear una multa de 50.000 euros para el usuario. En el caso de los fabricantes de software, las sanciones por vender programas no homologados llegan a 150.000 euros (la prohibición de la venta está vigente ya desde julio de este año).

