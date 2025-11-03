Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Criteria, Isidro Fainé, y el director general, José María Méndez. R. C.

Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa

El holding presidido por Isidro Fainé actualiza su plan estratégico seis meses después de la salida de Ángel Simón como consejero delegado

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

Criteria actualiza su plan estratégico para alinear sus objetivos con el de su principal accionista, la Fundación La Caixa. Casi siete meses después de la ... reestructuración de su cúpula -con la salida de Ángel Simón como consejero delegado y el nombramiento de Francisco Reynés como nuevo vicepresidente-, el holding presidido por Isidro Fainé ha dado a conocer su nueva hoja de ruta, en la que prevé una capacidad de inversión de 8.000 millones de euros hasta 2030, así como 4.000 millones en dividendos para la obra social de la Fundación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  3. 3

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  6. 6 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  7. 7 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  8. 8 Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  9. 9

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)
  10. 10

    Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa

Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa