Conversion Week 2025 regresa a Málaga con su tercera edición
SUR
Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00
www.puraenvidia.com
Conversion Week 2025 regresa a Málaga con la tercera edición del mayor evento de CRO y marketing digital en Andalucía. Los directivos ... empiezan a mirar a 2026 y en un entorno digital volátil es imprescindible aislarse del ruido, detectar lo que funciona, optimizarlo y amplificarlo. Con esta vocación, y dirigido a CEOS, CMO´S y COO de empresas con fuerte presencia digital, nació hace tres años este evento. Una semana de talleres online para consumir a placer y un día presencial con ponentes del más alto nivel nacional representando a empresas como: Wordpress, Sherpa, Freepik o Google.
Del 6 al 10 de octubre, Málaga será el epicentro de la optimización de la conversión digital. La inscripción para asistir al ev ento puede realizarse en este enlace: https://conversionweek.com/
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.