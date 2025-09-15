Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

PURAENVIDIA

Conversion Week 2025 regresa a Málaga con su tercera edición

SUR

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

Conversion Week 2025 regresa a Málaga con la tercera edición del mayor evento de CRO y marketing digital en Andalucía. Los directivos ... empiezan a mirar a 2026 y en un entorno digital volátil es imprescindible aislarse del ruido, detectar lo que funciona, optimizarlo y amplificarlo. Con esta vocación, y dirigido a CEOS, CMO´S y COO de empresas con fuerte presencia digital, nació hace tres años este evento. Una semana de talleres online para consumir a placer y un día presencial con ponentes del más alto nivel nacional representando a empresas como: Wordpress, Sherpa, Freepik o Google.

